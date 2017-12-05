Başarı ve ödül

Düşünsenize Abdullah Avcı bir avuç taraftarla kendi halindeki bir takımı ligin lideri yapıyor.

Şenol Güneş harika bir futbolla hafta sonu Galatasaray'a fark atıyor.

Aykut Kocaman bitti denilen bir takımla liderliğe yürüyüş mitingi başlatıyor.

Ama hiçbiri Fatih Terim kadar konuşulmuyor.

Başarının ödüllendirilmesi sistemin öznesi değildir çünkü.



Haftanın gerçeklerine gelirsek.

Üst katlarda davete icabet; galibiyet terbiyesidir.

Galatasaray yattığı yerde kükreyerek bulunduğu yerin sahibi olacağını zannetti.

Fenerbahçe iyi futbolun hasadını toplayarak aradaki farkı kapatmayı seçti.

Galatasaraylı futbolcular sezon başındaki saygınlığını kaybetti.

Fenerbahçe sezon başında sebil ettiklerini telafi etti.

Galatasaraylı futbolcular intiharı seçti.

Fenerbahçeli futbolcular son haftalarda iftihara geçti.

Hedef Galatasaray'la puan farkı olduğunda Fenerbahçe'nin dirilmesi klasik reenkarnasyondur zaten.

Haftanın alkışlarında Aykut Kocaman'ın da hakkını verelim.

Bu özel dönüş için.



Bazı futbolcular biraz gecikir.

Fenerbahçeli Giuliano gibileri bu gecikmeyi harika biçimde ödeştirir.

Bizler de böyle bir adamın adını; altını çize çize okuruz. "Aranan lider bulunmuştur" notuyla.



Tudor'a gelince.

Geçen hafta eleştirdiği medyanın karşısında dik durması gerekirken talihsiz bir zaman diliminden geçiyor.

Bazen teknik direktörlerin boynunun borcudur gitmek!

Bazen de "okkalı cümlelerle" arkasında durması gereken yöneticilerin boynunun borcudur destek.

Tudor korkak olabilir ama ya futbolcular?

Asıl onlara sormak gerek.

"Büyük maçlarda bu kadar küçük kalmaktan utanmıyor musunuz?" diye.



Liderlik zamanı gelince gerçek sahiplerini bekler.

Ülkenin en özel teknik adamlarından birinin liderlikle Başakşehir'i eşleştirmesinin sırrı futbol terbiyesidir, bütünlüktür.

Bitti denilen futbolcularda yaratılan ruhsal devrim, diğer büyüklerde eksik olanları kendi takımında var etmenin teknik sırrı, futbolcularına aşıladığı sevginin yansımasıdır.

Bu gurur Abdullah Avcı'ya aittir.

Taşı sulasa çiçek açtıracak adama!



Şenol Güneş özel olduğunu durmadan hatırlatsa da inadına görkemli imzalar atmayı sürdürüyor.

Milli takımdaki alacaklarının bile derdine düşmeyen adamın asaletine başımızı eğiyorsak sebepsiz değildir.

Beşiktaş'ın hem Avrupa'da hem ligde özel olmasının sırları Şenol Güneş'in ruhunda ve bilgisinde mevcutsa...

Onu alkışlayacak eller ve onun hakkını veren diller de bizde mevcuttur.

Not: Mesele adamlık olduğunda parmak kaldırmadan konuşmayı lisede öğrendim!