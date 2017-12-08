Değişim!

Aşk futboldan eskidir.

Bilinçli çirkinlik futbol aşkını da bozdu, dilini de.

Gudubet bir fırtına futbolumuzu teslim aldı.

Rıza Çalımbay önceki gün ne güzel söyledi. "Yöneticiler de futbolu bilmeli." Futboldan geçtik, keşke insanlığı bilseler.

Alacağını isteyen futbolcusu Mertcan Çam'ı döven Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim'i gözaltına almak yeterli mi?

Birçok kulübün içinde böyle başkanlar varken, bir adamın kendisini ele vermesiyle durum düzelecek mi?

Zorba olmak kolay olabilir ama sportmen heceleri yanyana getirmek de hiç zor değil.

Yeter artık sözler değişmeli.



***



Bütün davetiyeler aynı adrese.

Bir çürük imparator faslıdır sürüp gidiyor. Nedir bu kula kulluk etme merakı?

Nedir bu çirkinliklere arka çıkma tutkusu?

Oysa nice yetenekli insan asalet meydanında tek başına duruyor.

En çok üzüldüğüm insanlardan biridir Mustafa Reşit Akçay.

Kimseye saldırmadı, sisteme yılışmadı ama medya mafyası yok öyle mi? Böyle insanlar varken, aslında zombi filmlerinin futbolda yeri yok.

Yeter artık yüzler değişmeli.



***



Dişlerinin arasından kirli cümleler dökülenlere de gazeteci diyorlar artık. Onlar eski halk sazlarının tadını da bilmezler, futbolun güneşin altında oynandığı yılların hazlarını da.

Teslimatı gecikmiş mal gibi duranların imal ettiği spor yorumculuğu bu kadar!

Eleştirdiğimiz zaman bozuluyorlarmış da, bizim cevabımız da hazır.

"Ucuz mallar çabuk bozulur!" Zaman çalmanın da bir zarafeti vardır, dümbelek çalmanın da.

Yeter artık sazlar değişmeli.



***



Kötüler, hamiline yazılmış çeklerin fotoğrafını çekiyorlar da, kanı çekiliyor insanlığın.

Şenol Güneş'i yalan haberlerle yıpratmanın sırrı, tasmalarını kullandıkları sahiplerine şirin görünmekten geçiyor.

Utanmak insanlığın sol tarafını temsil eder. Arsızlık her tarafını.

Alevlerin tadını almak için bazen yanmak gerekebilir ama.

Yeter artık közler değişmeli



***



Cehaletin kariyer çalışmaları sonunda bariyere takıldı.

Gazeteleri okutmak için önce insanları okumayı bilmeliyiz.

Kimse şapkadan tavşan çıkarmamızı beklemiyor.

Adil olmamızı istiyor, yalandan uzak durmamızı ve ejderhalara karşı cesaretli olmamızı.

Alışkanlıkları terk etmek kolay değildir ama. Güzel şeylerin hüküm sürmesini istiyorsak.

Namuslu adamların yolunda yürümeyi ilke ediniyorsak.

Yeter artık bizler değişmeliyiz.



***



Size gelince...

Bu deformasyonu durduracak olan sizlersiniz.

Sportmenliği temsil edecek cesaretiniz yoksa hayatın karşısında küçük düşersiniz.

İçinizdeki yalanlara gönüllü, nefrete meyilli insanı terk ederseniz, yalan ve nefret de sizleri terk eder.

Ganimetin değil adaletin yanında durun!

Hala bir ihtimal varsa.

Yeter artık!

Sizler de değişmelisiniz.