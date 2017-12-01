Bekleriz!

Çağdaş ülkelerde futbol sanat yerine geçer de, bizde içinden zarafet ve adaletin çıkarıldığı bir hikayedir artık.

Okunmaya bile değmez.

Futbol medyasında bugünlerin kirli temellerini yıllar önce atanlar hala ırkçı işlevlerin içindedir de.

"Sizlere dokunmayan yılanlar bin yaşını geçti" deriz.

Tudor'un medya eleştirilerine ayağa kalkanlar ülkesinde, "onu çekme bunu çek" diyen kabadayıların karşısında süklüm püklüm oturanları işaret etmenin anlamı yoktur.

Böyle fişe böyle priz!

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İnsanlıktan uzak duranların yakınında durmak özellik sayılır.Nakit duyguları özne yapanların asalete ayıracağı vakti yoktur.Kaliteyi deniz seviyesinin altına indirenler ve çetelerini kuranlar medyaya saygınlık katar (!) İpini sahibine teslim eden kukla yazarlığın da, ekranlarda bu kadar çok konuşup hiçbir şey anlatmayan yorumculuğun da bu düzeni aratanların gururu olduğunu.Beyan ederiz.Temsili horozluk sinemalarında matine çığırtkanlaradır, suare zorbalara. Kulüp başkanları futbolun iltihabıdır dersek kimseye haksızlık etmiş sayılmayız.Onların gözleri de açtır, beyinleri de. "Onu isteriz bunu isteriz.Olmadı sözümüzden döneriz." Ne söyleseler dinleriz.Tarihi borçlarını ödeyecek çocuklar yetiştiriyoruz ya onlar için.Konuşacak sözleri bittiği zaman, pahalı ithal cesetleri önlerine sereriz!Futbolculara kitap sormayın.Manken ve televizyon dizilerinde ucuz kadın portföylerini sorun.Lüks otomobil fiyatlarını ve sahte penaltıya yataklık etmelerinin getirisini sorun.Pazartesi gecesi Adebayor'un attığı gol için adalet çığırtkanlığı yapan Kayserili Umut Bulut'a döneriz yüzümüzü.Galatasaray formasıyla Başakşehir'den çaldığı emekleri önüne koyar, "senin konuşmaya yüzün var mı Umut?" deriz."Sen ki eğitimini emek hırsızlığı üzerinden alan sahte penaltıcı" notunu da...Cümlemizin altına döşeriz!Harami sofralarında çocuklarımız yağmalanır. Camcı dükkanına giren filler futbolun hayatından çıkmadıkça çocuklarımızın canı çıkacaktır da, sesi çıkmayanlar vardır.O çocukları tribünlerde dövdürenler vardır.Üstlerindeki formayla özgürce dolaşma hakkı bile kalmayan...Ve geleceğin mektubunu esirgediğimiz bütün çocuklardan.Özür dileriz.Önemli bir haber!!! Fatih Terim federasyondan alacakları için mahkemeye başvurmuş.Buyursun!Ama bir daha milli takım çatısı altında şehit edebiyatı yapmasın.Çünkü bu meselede paranın hoş melodisi de daha gerçekçi duruyor, çerçevedeki paralanmış resim de!Ve sakın ola alacaklarında aklı falan kalmasın.Federasyon ödemezse işçiler, memurlar, öğretmenler aramızda toplar. Biz öderiz!Bilmeyenler varsa para asalet değildir.Spartaküs'te para yoktu.Neyse, yangın olur biz yangına gideriz!Bu kaypak düzeni terk etmeye müsaitseniz!Sizleri de bekleriz!