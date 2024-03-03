Oyun yükü

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında maçın ilk 45 dakikası boyunca sahada istediklerini yaptı. Oyunu onlar yönlendirdi. Hatayspor ise reaksiyon gösteremedi, karşılaşma 2-0 oldu. Dusan Tadic ile Cengiz Ünder bu yarıda adeta yürüye yürüye oynadılar. Oynadılar ama onları yürüyerek oynaması Fenerbahçe'yi olumsuz etkilemedi. Çünkü Hatayspor'da direnç yoktu. Bu iki yürüyen iki adamdan da çok güzel ve kaliteli bir gol çıktı. İkinci yarıda Fenerbahçe yine mücadele etti ancak bu kez vites küçülterek. Neden? Çünkü perşembe günü Avrupa kupası maçına çıkacaklar. Oyuncu değişiklikleri de tempoya fazla tesir etmedi. Karşılaşma da sarılacivertlilerin istediği gibi bitti.

Ama şu var; Fenerbahçe'de maç içinde oyunun yükü bazı futbolculara fazla, bazı futbolculara az geliyor. Tekniğine güvenen futbolcular maalesef biraz kaçak dövüşüyorlar. Bunu Hatayspor maçında yapabilirsiniz ancak diğer maçlarda daha zor olur. Nitekim Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Ankaragücü müsabakasında bunu açık bir şekilde gördük. Maçta hakemlik çok fazla bir şey olmadı. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan da aynı diğer hakemlerimizi gibi inanılmaz derecede pozisyonların içinde kalıyor. Bu hakemler, futbolcuların oyun alanlarını ve oyun sahalarını rahatsız ediyorlar. Futbolcular neredeyse "Çekilin kardeşin de oynayalım" diyecekler.