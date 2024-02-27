Futbol değil orta oyunu

SAHADA sadece mücadele vardı, kalite yoktu. Hakem deseniz onlar zaten yok. Maçları VAR ile idare ediyorlar. Yani tam bir orta oyunu oynanıyor.

Türkiye'de öyle bir futbol iklimi var ki, bir sıcak oluyor, ertesi akşam dolu yağıyor, bir gün sonra denize giriyorsunuz, ertesi gün don geliyor, bütün bitkiler mahvoluyor.

Hiçbir şekilde istikrar yok.

İki takım almış başını gidiyor, Futbol Federasyonu da durumu idare ediyor. Yani tam bir orta oyunu oynanıyor.

Öyle şeyler yaşıyoruz ki şaşırmamak elde değil… Hani onları yazmaya kalksak bu maçı yazamayız. Galatasaray saman alevi gibi, zaman zaman iyi şeyler yapıyor ama çok kopuklar.

Antalyaspor daha bir takım olarak oynadı. Belli planları var ama güçleri bir yere kadar.

Galatasaray'ın yedeklerinden tamamı Antalyaspor'da oynarlar.

Oynarlar da Galatasaray ile Fenerbahçe ne oynuyor?

Tamamen orta oyunu… Al birini vur ötekine, hiçbir ağırlıkları yok.

H H H

Dün gece sadece mücadele vardı, kalite yoktu. Hakem deseniz onlar zaten yok. Maçları VAR ile idare ediyorlar. Herkes kafasına göre takılıyor… Futbol Federasyonu, hakemler, takımlar, teknik direktörler, basın, al birini vur ötekine. İnsan güzel şeyler yazmak istiyor. Çünkü tenkit etmekten hakikaten bıktık. Yahu kardeşim öyle şeyler yazalım ki 'tekniktaktik olarak, mücadele olarak, seyretmekten mest olduk, o güzel maçı izlemeye doyamadık, hakem şahaneydi' falan filan… Biz böyle şeyler yazabilir miyiz? Bizim için ve bizim nesil için biraz zor.

Hakem öyle düdükler çalıyor, çalmıyor ki kendini çok uyanık zannediyor ama sahada futbolcular bunu yemiyorlar. Ama bir şeyi görüyorlar çünkü itiraz ettiler mi sarı veya kımızı kartı yiyecekler.

Bir orta oyunu oynanıyor biz de bunları yorumluyoruz. Yazıyı da böyle bitirelim.