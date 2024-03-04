Kalite farkı kazandı

Birisi yeni kurulmaya çalışan bir takım, diğeri oturmuş bir kadro… Arada kalite olarak fark var ama sahaya oyun olarak yansıyan büyük bir fark yok. Ama o kadar fark bile Beşiktaş'ı yenmeye yetti. Şöyle söyleyelim; tamam Beşiktaş teknik direktörü diyor ki; 'Kontrollü oynayalım…' Tamam oyna ama 1-0 gerideyken bir şeyleri değiştir. Buna 60-65'te başlama. Senin elinde Aboubakar diye bir adam var. Artık sende bir müddet kalacak onu daha evvel oyuna al. Mesela Cenk Tosun dün sahada hiç yok.

Portekiz'den gelen Al-Musrati yok. Tüm topları yanlış kullandı, kendi kalesine gol attı. Kendi kalesine gol atabilir ama bu kadar yanlış pas vermesine laf söylerim çünkü aldığı para büyük. Senin bu maçta kaybedecek bir şeyin yok. Onun için 60. dakikadan sonra her şeyinle, topyekun saldıracaksın. Müthiş bir seyirci ve müthiş bir destek var. Taraftar takımı ateşlemek istiyor ancak teknik direktör ve futbolcuda o barut yok. Kibriti çaktığın gibi. Bir şeyi de anlayamadım, çıkana kadar sahanın en isi Rashica… Fizik olarak da düşüş yok, neden, niçin aldı anlamak mümkün değil. Beşiktaş'ta oynadığı sürece kavga eden, saldıran, mücadele eden tek futbolcu sayardım o da Rashica'ydı. Galatasaray dün gece Dolmabahçe'de zorlanmadı. Rahat rahat oynadı, rahat rahat kazandı…

Beşiktaş teknik direktörünün artık Türkiye'de olduğunu anlaması, bu taraftarı gördükten sonra da nasıl futbol oynatacağına karar vermesi gerek. Artık süre azaldı. Beşiktaş'ın böyle oynamaması gerekir. Halil Umut Meler iyi bir hakemimiz ama şöyle bir bakıldığında travmanın etkisinde olduğunu görüyoruz. Daha çok çalışması gerekir. Galatasaray kağıt üzerinde zor gibi gözüken maçta sahadan rahat rahat çıktı. Beşiktaş teknik direktörü genç bir isim değil. Tecrübeli bir ihtiyar. Ama benim de tecrübelerime dayanarak ona bir tavsiyede bulunmak isterim. Böyle bir ortamda özellikle Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı bir maçta seyircinin Aboubakar'a sahaya girerken tepki göstereceğini biliyorsun. Ne yapsan iyi olurdu biliyor musun? Arada Aboubakar'ı ısıtıp soksan, taraftar da söyleyeceğini söyler, o da yapacağını yapardı. Böyle yaparsan girerken oyuncuyu kaybedersin!