Ecel teri döktü

Galatasaray oyuna iyi başladı, golleri de buldu ama sarıkırmızılı takım kaç maçtır tek farklı skorlarda kendi sahasında ecel terleri döküyor. Dün Emre Kılınç boş kaleye vuramayınca ki kafa topunda zoru başarıp dışarı attı. Galatasaray seyircisi de derin bir 'oh' çekti. Bu olay şunu da gösterebilir. Fizik olarak Galatasaray istenilen düzeyde değil. Sarı-kırmızılılar zaman zaman iyi hücum denemeleri yapıyor tamam ama rakip biraz kontrollü top kullanınca Muslera'ya çok iş düşüyor.

Orta sahada ve forvette hücum pres yapılmayınca, G.Saray ile oynayan takımların hücumcuları çok rahat defansın üstüne geliyor. Kalede Muslera'nın olması o zaman büyük avantaj oluyor, acemi kaleci olsa büyük sıkıntı çeker…

Ankaragücü ortalama bir takım. Bazen iyi şeyler yapıyor ama onlar da rakip hücumlarında arka tarafta kontrolsüz hareket ediyor. O zaman rakip de çok kolay gol pozisyona giriyor. Şunu söylemek lazım; bu soğuk havada, bu Galatasaray'ın futboluna göre seyircisi hakikaten çok iyi ama sarı-kırmızılı takım bu seyirciyi memnun edecek futbol oynamıyor.

Seyirci doğru bir iş yaparak G.Saray sahada iyi olmadığı anda arkasında duruyor ama bu ne zamana kadar olacak! Ya da Gomis olmasa sarı-kırmızılı takım belki bu maçı alamayacak. Hakemlik bir iş olmadı. Mertens'in ilk yarıda ceza alanı içinde düşmesi penaltı mı değil mi anlayamadık. Çünkü pozisyonu yakın çekimde göstermediler. Belki dürbün olsa görebilirdik! Galatasaray'ın ilk 11'inde oynayacak etkili futbolcuları dün gece cezadan sakattan ve vefattan dolayı oynayamadılar. Ama yine de Galatasaray'ın daha farklı bir futbol ortaya koymalıydı…