Şapka düştü

Fenerbahçe maçından sonra Trabzonspor için tünelin ucundaki ışık gözükür gibi olmuştu ama o tünelin sonundaki ışık Trabzon'un değil Fener'in ışığıymış! Bu maçta şapka düştü kel gözüktü... Koca Trabzon takımında biraz Abdülkadir Ömür biraz da Bakesetas, gerisi hikaye... Karagümrük çok iyi hazırlanmış, takım olarak çok iyi oynadılar, hiç panik yapmadılar. Borini'nin kaptanlığında Trabzon'u bitirdiler... Borini'ye bakıyorsunuz Türkiye liginde bu tarz adam az fakat oyuncunun geçmişine bakıyorsunuz CV'si çok güçlü.

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Trabzonspor başkanının ve Abdullah Avcı'nın oturup nerede yanlış yaptıklarına karar vermesi lazım... Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk yarıda iki takım da iyi değildi, ancak ikinci yarıda Fenerbahçe eksilince bordomavili takım iyi gözüktü. Dün gece Trabzonspor sahada 10 kişi kaldı, tamam ama ikinci yarıda Karagümrük de eksildi. Yani Trabzon'un 'ben eksik kaldım' bahanesi ortadan kalktı. Bu Trabzon'un işi bu sene çok zor. Heyecan verecek futbolcular lazım. Aslında Karagümrük sezon başından beri kötü futbol oynamıyor ama istediği sonuçları alamıyor. Takım olarak kötü değiller ve bulundukları yer, puan durumu oynadıkları futbolu yansıtmıyor. Trabzonspor'un bu neticeden sora hakeme de söyleyecek tek lafı yok.

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Bir şeyi çözemiyorum; Yusuf Yazıcı... Türkiye'den gitmeden önce ve dışarıda oynadığı futbolla Trabzon'a dönen Yusuf'un sahadaki hali inanılır gibi değil. Bunların hepsine Abdullah Avcı'nın cevap vermesi lazım. Bu maçtan hezimetle ayrılmaları Fenerbahçe galibiyetini çöp yaptı... Hakeme söylenecek fazla bir şey yok ama zaman zaman futbolcularla fazla konuşma alışkanlığını üzerinden atamamış. Hakem kartları ve düdükleriyle konuşmalı, çenesiyle değil...