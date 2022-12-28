Aşısı tuttu

F.Bahçe, takımı ve seyircisi Giresunspor ile Trabzonspor maçlarının etkisinde kalmıştı. İlk 10 dakika futbolcular ısınana kadar bu iş görülüyordu. Ama bildiğimiz F.Bahçe sonrasında sahaya geldi. Nasıl mı? Özellikle hücum pres yaparak... Bu kolay iş değildir. Eğer hep beraber dikkatli hücum pres yaparsan rakibi hataya zorlarsın. Yapamazsan da rakibin araya atacağı topla kendi kalende pozisyon görürsün.

Bir de hücum pres yaparken bir özellik lazım. Nedir bu? Futbolcuların diri olması ve kondisyon olarak iyi olması lazım. Bunu yaparken hakemin de hakem olması gerekiyor. Sen pres yaparken saçma sapan düdükle oyuncuları eksiltir ise daha iyi olan adamın ekmeğini çalmış olursun. Nitekim geçtiğimiz haftalarda F.Bahçe'nin bu sorunu sıklıkla yaşadığını gördük. Topu oynatmak isteyen o riski alan hakemler sahada iyi maç seyrettirir. Ama futbol bilgisi olmayan korkak hakemler maalesef bu tip top oynamaya çalışan takımların önünü keserler. Geçen haftalarda olduğu gibi...

F.Bahçe sahada zaman zaman bayağı iyi iş yapıyor. Göze hoş gelen pozisyonlar üretiyor. Seyircinin de zaten istediği bu. Yani kabız futbol oynamıyor. Tabii ki böyle oyun zevk verirsiniz ama riskleri de var. Gülü seven dikenine katlanacak. Jorge Jesus F.Bahçe'ye bu aşıyı verdi, bence aşı da tuttu. Dün gece hakem mümkün olduğu kadar oyunu oynatmaya gayret etti. Ufak tefek itme ve hareketlere düdük çalmadı. O zaman da oyunun seyir zevki arttı. Stadı doldurarak da seyirci takımına desteğini sürdürdü. Zaten iyi seyirci takım psikolojik olarak sallandığında lazım. Yoksa 'takımlar iyi olduğunda seyirciler de iyiymiş.' Geçeceksiniz o işleri.. Seyircilerin esas kötü sonuç alındığında ortaya çıkıp takımına sahip çıkması gerekir.