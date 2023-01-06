Tempo artmalı

Oyun başlıyor, Trabzonspor ile Giresunspor kafa kafaya oynuyor. Ne zamana kadar? Giresunlu Serginho sakatlanıp çıkana kadar. Türkiye'de bir oyuncu demek ki takıma ne kadar tesir ediyor. Trabzonspor yavaş yavaş tempoyu artırdı. Kalecinin büyük hatasıyla da bir gol attı. Futbolcular arasında yük herkese eşit binmiyor. Mesela dün gece Abdülkadir Ömür ile Bakasetas müthiş oynadı. Siopis gözükmedi ama tabiri caizse oyunun hamallığını yaptı.

2-0 olduktan sonra da oyuncu değişiklikleriyle Trabzonspor, rakibinin ipini çekti. Trabzonspor'un daha doğrusu Abdullah Avcı'nın bir stili var: Önce gol yemeyeyim, kontrollü oynayıp açık vermeyeyim. İyi güzel de seyirci bu işi çok fazla sevmez. Zaman zaman tempo yapmak lazım. Tamam oyuncu kalitesi ve futbol karakterine göre bu işler yapılır kabul ediyorum. Ama işte seyirci devamlı tempo ister hele Trabzonspor seyircisi... Bu olmayınca seyirci de maça gelmiyor. Maça ne kadar çok seyirci gelirse futbolcuyu o kadar kamçılar ve onu rakip takımın üstüne iter.

Ali Palabıyık hatalardan sonra yine sahneye çıktı. Aslında kumaşı kötü olmayan bir hakem ama maalesef bazen dağılıyor. Dün gece öyle ufak tefek itmelere prim vermedi. Doğru da yaptı. Ama sen iyi niyetle bunu yaparken bazı topçular rakibin bileğine basar. Böyle anlarda onu yakalayıp cezalandırman gerekir. Hızlı oynatmanın bir de bu tarafı da var. Dün ilk yarı uyuttu, ikinci yarı hareketli geçti. Futbol demek gol demek ama bazen öyle maçlar seyrediyoruz ki çok hareketli oluyor ve keyif alıyoruz. Trabzonspor'un biraz daha tempoyu yükseltmesi lazım.