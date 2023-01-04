Büyük hata!

Maç başlıyor, iki takımın nasıl oynayacağını yazacağız ve konuşacağız... Ama öyle bir rezalet zemin ki, burada futbol oynayan futbolcuların hepsinin alnından öpmek lazım. Bakla tarlası değilsen değil, karpuz tarlası desen değil, çünkü onlar bundan daha iyi. Onların ismi üzerinde, tarla! Antalya stadı futbol stadı değil!.. Maç, futbol sahasında oynanır. Bu kadar para veriyorsunuz futbolculara, sonra bu sahada top oynatıyorsunuz. Vallahi iki takımın oyuncularını da tebrik ederim. Hepsi iyi niyetliydiler, birbirlerini sakatlamaya oynamadılar. Çünkü sahanın zemini sakattı! Acaba bu zeminden sorumla olanlar utanırlar mı, zannetmiyorum utanacaklarını. Gelelim maça... İlk 20 dakika Antalyaspor, Fenerbahçe'ye karşı Fenerbahçe'nin oynadığı sistemi oynayarak bir de gol attı. Müthiş hücum pres yaptılar, bütün topçular baskı yaptı ve Fenerbahçeli futbolcular bir anda şaşırdılar. Ama sonra yavaş yavaş sarılacivertliler sazı eline aldı. İkinci yarı başladı Antalyaspor çok büyük bir hata yaptı ve maçı böyle bitireceğini zannetti. Oyuna hiç girmediler. Böyle olunca da Fenerbahçe'yi üstlerine çektiler. Aslında o sıralarda Fenerbahçe'nin arka tarafı bayağı müsaitti kontratak için. Öyle oynarsan da, sarı-lacivertliler bütün güç ve enerjilerini hücumda kullandılar, fazla gecikmeden de golü buldular. Sonra ikinci gol geldi ve oyunun temposu artık olduğu gibi sarılacivertlilerin eline geçti. Haliyle 60'dan sonra yedek kulübelerinin farkı da sahneye çıkmaya başladı. Antalyaspor'da oyuna giren oyuncularla, Fenerbahçe'de oyuna girenlerin arasında bayağı fark vardı. Geçtiğimiz yıllarda, maçlarda oyuncular yatıyordu, sahte sakatlanmalar oluyordu.. Yaklaşık 8, 10 hatta 12 dakika duran oyunda; hakemler düdüğü çalıp maçtan kaçıyorlardı. Bu uzatmalar iyi oldu, artık maçın öyle oynanmayacağını tüm futbolcular anladılar. Bazılarını ters geliyor ama hiç bu şekilde gelmesin. Doğrusu yapılıyor.