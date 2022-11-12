Kasketi önüne koyma zamanı

Maç başlıyor, Ankaragücü sezon başındaki Ankaragücü değil. Daha iyi futbol oynuyorlar. Yavaş yavaş takım olmaya başlamışlar. Tabi öncelikle şuna bakmak lazım. Trabzonspor şampiyonluğa oynuyor, Ankaragücü ise kümede kalmaya. Matematik diyor ki, Ankaragücü'nün şansı 19'da 4, eğer 15'inci olursa ligde kalacak. Trabzonspor'un şansı ise 19'da 1.. Yani işi çok daha zor. Trabzonspor'da iki önemli eksik var, Bakasetas ve Trezeguet.. İyi tamam da, Trabzonspor şampiyonluğu istiyorsa daha bir farklı bir futbol oynaması gerekir. Daha doğrusu 'Ben buradayım' demesi gerekiyor. Aya öyle bir havası yok. Futbolcular sahada kavga etmiyorlar. İkinci yarıda bir 15-20 dakika bunu yaptılar, zaten onda da golü buldular. İlk yarı Ankaragücü daha diri ama çok açık alanda oynuyor. Karşısındaki takım daha tecrübeli. Biraz daha kontrollü oynasalar daha iyiydi. İkinci yarı başladı, bu sefer Trabzonspor 20 dakika oyunun kontrolünü eline aldı. Ankaragücü buna cevap veremedi. Sonunda da zaten gol geldi. Ancak Trabzonspor maalesef bu sene öne geçtiği maçları tutamıyor. İşte en son oynadığı Konyaspor maçı. Trabzonspor gibi bir takım 2-0 öne geçince en kötü o maçı bitirmeli. Aynen dün gece olduğu gibi. Trabzonspor golü atınca Abdullah Avcı skoru korumak için hemen Siopis'i hazırladı. Ama daha Siopis oyuna girmeden golü yiyince, o plan da bozuldu. Trabzonspor'un tamam skoru koruması lazım ama tamamen defans yaparak değil. Topu kaleden en uzak yerde ve ayağında tutarak yaparsın. Ankaragücü ne var ne yok 90 dakika mücadele etti, zaten başka şansı da yoktu. Kümede kalmak için bu tarz oynayacaksınız. Hele rakibiniz büyük takımsa. Son saniyelerde maç Ankaragücü'ne geldi ama inanılmaz bin pozisyon kaçtı. Futbolda böyle şeyler var. Ama şu bir gerçek, Trabzonspor maalesef yavaş yavaş hedeften uzaklaşıyor. Liderle bu kadar puan farkını kapatabilecek mi, soru işareti? Hele ki aradaki puan farkı iki hanelere doğru giderse, eyvah...