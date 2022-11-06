Gerildiler!

İki takım da iyi başlamadı maça. Galatasaray daha açık alanda oynadı ama Beşiktaş bundan faydalanamadı.

Biraz direnç gösterdiler ama sonlara doğru siyah beyazlılar baya oyundan düştüler.

İcardi iki tane çok güzel gol attı; bir kafa bir ayakla. İyi kumaş...

İki taraf da gergin. Kaybeden çok şey kaybedecek.

Onun için de rahat hareketler olmuyor, oyun bir türlü güzelleşmiyor ama mücadele var.

* * *

Galatasaray ikinci yarı 20 dakika müthiş futbol oynadı zaten o arada iki topu direkten döndü.

Bu maçı yazarken dakika 90 Galatasaray 2-1 önde.

Galatasaray'da kaliteli oyuncular fazla; zaten onlar sahneye çıkınca olay daha farklı oynuyor.

Ama Beşiktaş da öyle değil.

Ghezzal'ın olmaması büyük kayıp.

Çok şeye tesir ediyor.

Yalnız Beşiktaş'ta ayrıca şöyle bir olay oldu.

Teknik direktör Şenol Güneş geldikten sonra Cenk Tosun'un yeri garati oldu.

Bu da normal; zaten Güneş'in Beşiktaş'a gelmesinde büyük rolü vardı.

* * *

O gelince Şenol ileri ortayı Cenk'e teslim etti ve Weghorst sola doğru gitti ama bu oyuncu oraya alışkın değil.

Nitekim hiçbir varlık gösteremedi.

Çünkü iyi topları alamadı.

Beşiktaş birini kazanayım derken diğerini kaybetme yolunda.

Şenol hoca oyuncu değişikliklerinde yanlış yaptı sahada yürüyenler vardı onları çıkarmadı; koşanları çıkardı.

Okan Buruk hoca ise daha doğru işler yaptı ama Galatasaray maçı bir tümü koparamadığı için çok gerildiler.

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Galatasaray derbiyi daha farklı kazanacakken ligdeki puanlama yüzünden inanılmaz gerildiler.

Çünkü bu maç 3 puanlık maç değildi 6 puanlık maçtı.

Hakem Halil Umut Meler az hatayla maçı yönetti.

Zaten şu anda başka bir isim de bu maçı kaldıramazdı.