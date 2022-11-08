İyi mücadele

Güzel mücadeleli bir maç oldu. 11'e 11 oynansaydı daha iyi olurdu. Önce şunu söyleyelim Batshuayi'nin gördüğü ikinci sarı kart bence sarı değil çünkü öyle bir pozisyonda sarı kart da gösterilmez.

Niye çünkü öyle bir sarı kart göstereceksin ki ikinci kırmızı olacak. Birinci sarı kart ama ikincisi değildi. Yani hakem 11'e 11'i yapamadı.

Serdar Aziz'in penaltı pozisyonunda top ele kola geliyor mu? Eğer geliyorsa penaltı vermesi gerekirdi.

Ama görüntüler öyle bir şekil ki bırakın bizi VAR ve hakemler de çözemiyorlar.

Rıza Hoca Fenerbahçe'yi iyi tahlil yapmış. Yani sarı-lacivertlilerin istemediği şekilde oynattı takımını ve ikinci yarıda üç sarı kartlı oyuncusunu oyundan aldı eyyam olur diye.

Düşünün teknik adamlar hakemlerin vereceği kararları önceden tahmin edip korkuyorlar ve oyun planlarını değiştiriyorlar.



Aslında iki sarı kartlı oyuncu Fenerbahçe'de.

Birisi Emre Mor, birisi Batshuayi. Ben Batshuayi iyi bir profesyonel görmez diye düşünmüştüm, Emre Mor görür demiştim ama tersi oldu.

Sahanın en fazla çalışan adamı İrfan Can Kahveci, ondan sonra da Valencia. Valencia, Batshuayi ile beraber oynadığında çok fazla varlık gösteremedi. Ama Batshuayi atıldıktan sonra ne var ne yok mücadele etti. Bu tip maçlar öyledir. Hakemin verdiği penaltı penaltıydı, kart da gerekmezdi.



Haa yorgunluk derseniz ikisi de bence eşit yorgunlukta. Sivasspor Avrupa'da başarılı. O maçları da oynayınca buradaki maçlarda onlara daha fazla güven geliyor. Aslında Sivas'ın kadrosu Fenerbahçe'ye göre daha dar ama dün Sivasspor iyi mücadele etti, iyi futbol oynadı tebrikler.

Bu sene lig mücadeleli olacak o belli. Katar'dan sonraki ilk 3-4 haftada üstte kalacaklar şekillenecek zannediyorum. 10 kişi kalan Fenerbahçe çok iyi mücadele ederek 3 puanı kazandı. Hakem zaman zaman iyi işler yaptı. En kötüsü pozisyonların içine girip topla çarpıştı ve futbolculara engel oldu. Karşı kenardaki yardımcının son kaldırdığı iki bayrak skandaldı. Arkadaş sen oynat, varsa bir şey VAR'dan düzeltirler.

Son zamanlarda izlediğimiz iyi mücadelelerden birini seyrettik.