Kulakları çınlasın

Burada ana fikir Attila Szalai. Sadece Fenerbahçe'nin değil sahanın en kötü ismi. Senin kalecinin üstüne zaten zaman zaman seyirci biniyor. Teknik adamın yapmayın bu kaleciye diyor. Kaleciyi kazanmamız lazım, bize lazım diyor. Szalai de diyor ki ben kaleciye topu atayım her pozisyonda kaleci nasıl olsa 3-4 tanesini dağlara taşlara yapar ben kurtarırım diyor.

Bütün ana fikir Szalai. Ne oluyor, o yapınca Serdar Aziz de yapıyor. 3-2 olunca kenardan fırçayı yediler. Senin takımın baskıyla oynayan bir takım.

Szalai zaten ağır bir adam. Öyle rakibi kaçırıp da yakalayacak bir adam değil.

Yarın bir gün karşına çabuk bir adam gelirse kırmızı kart görürsün.

Serdar Aziz de aynı tarz oyuncu.

Bunlar kırmızı kartlık oyuncular. Bugün kaleciye kaç tane top attınız, Altay atılsa ne olacaktı. Senin kalecinin iki ayağı da iyi olur, oyun görüşü çok iyi olur atarsın. Henüz Altay daha üstüne koyamadı hatta geri gitti biraz. Bu kafa yapısıyla Fenerbahçe'ye çok rahat gol atılır. Batshuayi iyi topçu değil diyen Beşiktaşlıların kulakları çınlasın. Adamın ne yaptığını görüyorsunuz.

Kolay maç oldu Ümraniye takımı bu mücadele ve futboluyla herhalde Süper Lig'de zor kalacak. Bu kadar kolay gol yersen işin içinden çıkamazsın. Beşiktaş için kolay maçtı. Teknik adam değişince futbolcular kendilerine çeki düzen vererek oynarlar. Ama 3'üncü, 4'üncü maçtan sonra onların da gerçek yüzlerini göreceğiz. 10 maç sonra da teknik adamın etkisini görürüz.

Fazla gol olunca maç seyredildi.

Ama iki takımın da belli bir sistemi var mıydı? Hayır... Bireysel becerilerle goller geldi. Yine hakem tartışmaları oldu, herhalde sezon sonuna kadar da gidecek.

Beşiktaş'ta kırmızı kart riski olabilecek futbolcuyu Şenol, oyundan çıkardı.

Tribünler dolu, zaten hem Galatasaray'ı hem Beşiktaş'ı önümüzdeki hafta daha iyi değerlendireceğiz. Birbirlerine karşı ne yapacaklar?

Valerien İsmael'i zaten bazı futbolcular istemiyorlardı... Dışarıya haber sızdırmaya da başlamışlardı. Hatay maçında bu tavan yaptı. Zaten onun yüzünden de Fransız hoca, Beşiktaş'ta yapamayacağını anladı. O kulis yapan futbolcuların da bundan sonra sahada ne var ne yok mücadele etmeleri lazım.