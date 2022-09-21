Sen bir ceviz ağacısın Gülhane Parkı’nda

Arabayı kullanan şoför, ehliyeti var ama kabiliyeti yok. Gaza basarsan araba gidecek. Ama şoförü arabadakiler meşgul ederek sürati azaltıyorlar. Şoför de olaya el koymuyor. 'Susun beyler, araba kullanıyorum' dese normal süratle gidecek. Hakem kim? Mete Kalkavan. Mete Kalkavan'ı Türkiye'de FIFA yapıp gönderdiler, FIFA ise 'bu hakem bize yaramaz' diyerek geri yolladı. Onun kapıya koyduğu hakeme sen maç veriyorsun. Daha bunun gibi çok örnek var. Merak etmeyin, bu federasyonun başını da bu hakemler yiyecek. Fazla sürmez.



Kaç federasyon gitti, kaç teknik adam gitti, kaç kulüp başkanı gitti, aynı hakemler hâlâ cirit atıyorlar. Daha enteresanı hakemliği bırakan bazı kocabaşlar önümüzde 4 yıl için seçilecek federasyonda MHK olmak için cirit atmaya başladılar. Hani Cem Karaca'nın parçası var ya: Sen bir ceviz ağacısın Gülhane Parkı'nda, ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında.