Hakem değilsin

Seyredilmesi keyifli bir maç oldu. Konyaspor takımı birbiriyle daha iyi anlaşan, belli bir sürede bu duruma gelen bir takım. Galatasaray'da yeni oyuncular var. Bir yerde hazırlık dönemi. Haliyle Galatasaray çok zorlandı. Oyunu bir türlü ateşleyemediler. Ateşleyemeyince de seyirci tempoyu bulamadı. Konya takımı iyi pas yaptığı için Galatasaray'ın zaman zaman yaptığı pres sonuç vermedi. Çünkü iki top yapınca Galatasaraylı oyuncular oyundan düştüler. İki takımda da kaliteli oyuncular var ama Galatasaray'ın kadrosu iki tık daha önde. Maçın 70'ten sonra ne olacağı önemliydi. Çünkü ayakta hangi takım daha fazla kalacaktı. Okan Buruk arka arkaya yedek oyuncuları sokunca Galatasaray son dakikalarda daha diri gözüktü. Konyaspor 1. dakikada golü yiyince aslınca psikolojik olarak rahatladı. Çünkü gol yememe baskısı takımlar üzerinde sıkıntı yaratır. H H H Gereksiz yere gerginlikler oldu. Bunun sebebi otomatikman hakemdi. Böyle bir maça hakim olamıyorsan hakem değilsin. Çünkü iki takım oyuncuları da yalnız futbol oynamaya gayret ettiler. Ama hakem oyunun içine girdi, futbolcuların oyun alanını kapattı. Hakem kalitesi olmadığı için gelecek tehlikeyi göremedi ve oyun sille tokat kavgaya dönüştü. Maalesef işte Türk hakemliği bu kadar. Normal giden maça hakim olamazsan bu tarz kavgalar çıkar. Sonra da sarı, kırmızı kartlarla düzeltmeye kalkarsın ama iş işten geçmiştir. Daha bunlar yeni. Bu ve buna benzer hakemler geçen yıl da zaten bittiydi. Ama birileri (!) sahip çıktılar ve bunlar devam ediyorlar. Federasyon Başkanı tehlikeyi görür, önlem alır mı bilmiyorum ama Nihat Özdemir'in başını yiyen hakemler böyle giderse bu Federasyon Başkanı'nın da başını yiyecekler.