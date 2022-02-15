İkisine de tebrikler

Bu sezonun en tempolu maçı.

Tabii bu Türkiye şartları için.

Bu maçtan sonra çok yorum yapılacak çünkü yoruma açık çok pozisyon var. Ama şu var; iki takım da kupada uzatma oynadılar, sonra böyle bir maç çıktı ortaya.

Adana Demirspor yeni bir takım.

Öyle olmasına rağmen teknik adamı bu takımı iyi yoğurmuş, iyi bir hamur çıkmış meydana.

Oyunu çirkinleştirmiyorlar, güzel işler yapıyorlar. Hele Vargas diye bir adam var, sahada futbol adına yapmadığını bırakmadı. Müthiş bir bücür. Alıyor, veriyor, adam geçiyor, futbol için ne varsa yapıyor. Yaşı da genç. Böyle bir futbolu büyük takımda oynasın, o takımın seyircisi ile beraber çok maçı döndürürler.

İki takımı da tebrik etmek lazım. Son zamanlarda bu tarz maç az izledik. Bu hafta şanslıyız seyrettiğimiz maçlarda.

Trabzonspor-Konyaspor maçı da iyi oldu. Maçta enteresan pozisyonlar var. Mesela önce Balotelli'nin attığı golden önce bir ayağa basma var mı? VAR 'basma var' dedi ama basmanın şekli nasıl? Zaten bu ayağa basma olayı Türkiye'de biraz tuhaf uygulanıyor ve bunu görsel olarak çıkıp net açıklayan yok.

Benim takıldığım nokta şu; hakem pozisyona 4-5 metre mesafede.

Yani pozisyonu görüyor ve ayağa basmaya inanmıyor. Bu top gol oluyor. Sonra TV'den izleyen arkadaş hakemi çağırıyor ve gol iptal oluyor.

Eğer sen hakem olarak o 5 metreden ki açısı çok iyi hakemin, bunu vermiyorsan, sonra değiştiriyorsan bu kendine ihanettir.

Sonra ceza alanı içinde bir Demirspor hücumunda çalım atan Demirsporlu oyuncuya bir darbe geliyor. Hakem devam ediyor. O da bir tuhaf pozisyon. En sonunda da atılan golde pasif mi, aktif mi olayı var. Bu olayda kalecinin görüş alanı içindeyse rakip oyuncu, kaleciyi rahatsız ediyorsa gol iptal edilir. Bu ikisi var, topa müdahale etmiyor, ama eğiliyor. O da kaleciyi bozabilir. Şunu da söylemek lazım, Adana Demirspor Başkanı'nı ve yöneticilerini tebrik ederim, böyle bir takımı Adana'ya kazandırdıkları için.