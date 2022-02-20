Kalite eksik

Skor 1-0'ken maçın 2. devresinde oynanan futbol ve kaçan pozisyonlara göre Beşiktaş şanssızdı. Sorarsanız çok mu iyi oynadılar. Hayır fakat rakibi Altay zaten çok kötüydü. Son 10 dakikada can havliyle hücum ettiler. Bir şeyler denemeye çalıştılar. Ama şunu net söyleyebiliriz ki; ne Beşiktaş ne de Altay dün akşam sahada iyi bir performans ortaya koydu. Türkiye Ligi için bir şey söylemek lazımsa bu futbola göre yine iyi seyirci geliyor. Türkiye'deki birçok karşılaşmada olduğu gibi kötü futbola bu seyirci sayısı gerçekten fazla. Altay'ın alt sıralardaki işi çok zor gözüküyor. Kümede kalırsa büyük başarı olur. Beşiktaş'ın durumu zaten belli. Maçtan önce 'şu kadar oyuncumuz eksik' diyorlar ama onlar olduğunda da oynadıkları futbolun kalitesi belli. Kalite yoktu, direklere çarpan toplar heyecan verdi o kadar.

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Yorum yapmak için zorluyorsunuz kendinizi ama maalesef fazla cümle kurma şansımız yok. Maç bitiyor, Beşiktaş'ın teknik direktörü öyle bir oh çekiyor ki sanki final maçı kazanmış gibi. Sahada hani şöyle çok iyi denecek oyuncu arıyorum. İki takımdan da bulamıyorum. Zaman zaman itmeler vardı. Zaman zaman ise hiç yakışmayacak şekilde kendilerini yere atmalar var. Bunu yapanlar da maalesef en çok para alan oyunculardı. Gülünç duruma düşüyorlar. Mesela biri Vida, ayıp. Ondan sonra da oyun sinirleniyor. Son dakikada bir pozisyon var. Hakem pozisyona çok yakın. Ama VAR bayağı inceledi. Beşiktaşlı oyuncu, hamle yapıyor ve sonra da kolunu çekiyor. Topa elle değiyor mu? Değiyorsa penaltı. Birkaç açıdan daha incelemek lazım. Tek açıdan net karar veremiyorsunuz. Her zamanki gibi çekimler iyi değil.