Son 100 metre

Trabzonspor, Galatasaray maçını ikinci yarı koparıp almıştı. Galatasaray, şampiyonluk yolunda Trabzonspor'un rakibi değildi ama o maç büyük moral vermişti. Şimdi rakibiyle oynadı ve 3 değil 6 puan aldı. Ama şu bir gerçek; iki takım da oynadığı futbolla neden birinci ve ikinci sırada olduklarını gösterdiler. Özellikle Konyaspor ikinci yarıda çok iyiydi. Trabzonspor'un kadrosu Konya'ya göre bir tık daha iyi. 2-0 öne geçince Konya Teknik Direktörü İlhan Palut tüm kartlarını oynadı. Bence iki hoca da çok gergindi. Trabzon'da Cornelius özellikle ikinci yarıda ağır kaldı. Konyaspor 2-0'dan sonra rakibin üstüne gelince arka tarafı açık bıraktı. Kouassi, Djaniny'nin girdiği dakikada oyuna alınmalıydı. İkisi 60'ta girse maç 3-0'a gelebilir ve kopabilirdi. Avcı burada geç kaldı. Palut da etkili silahlarını ilk yarı sonunda oyuna almalıydı ama o da gecikti. Bu yüzden maç son dakikalarda gitti geldi.

H H H

Nwakaeme öyle bir gol attırdı ki! 5 oyuncunun içinden geçip pasını verdi ve gol oldu. Türkiye şartlarında Trabzonspor'da kaliteli ve değişik oyuncular var. Mesela iki golü atan Visca, sadece gol atmıyor. Birçok pozisyonda müthiş defans yaparak takımına katkı veriyor. Günahıyla sevabıyla güzel maç oldu. Mete Kalkavan az hata yaparak maçı yönetti. Bu tip maçta o kadarı olacaktır. Lig yarışını 400 metre atletizm koşusu gibi düşünürsek, Trabzonspor dünkü maçla son 100 metreye müthiş önde girdi. Bundan sonra daha az gergin maçlar oynayacaklar. Abdullah Avcı'yı 1.5 yıldır ilk defa bu kadar gergin gördüm. Palut'un maç sonu kırmızı kart görecek kadar itiraz etmesini anlayamadım. Senin takımın az da olsa hâlâ yarışın içinde. Bir teknik adam sahada takımı yalnız bırakmamalı. İki takım futbolcularının da enerjilerine ve ayaklarına sağlık.