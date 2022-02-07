Torpilli hakemler!

Artık ligde puan almak çok zorlaştı. 1 puan altın kıymetinde... Ama sezon başında 8-10 maç öyle değildi.

Bundan sonra yapacağın en ufak bir hatayla küme düşersin. Şampiyonluk için bir şey söyleyemiyorum. Çünkü Trabzonspor bayağı rahatladı.

Aşağıdaki bazı takımlar puan almaya devam ederlerse yukarısı daha zorlanacak ama o da gözükmüyor. Bazıları aşağıda yavaş yavaş havlu atmaya başladı gibi.

Şimdi bundan sonra hep bir laf vardır ya "Bir seri yakalarsak" diye.

O seriyi yakalayacak takım bence az ama iki içeride, bir deplasmanda maç alan takım kendini yukarı atar.

O da kolay mı, çok zor!

Bugün önce Alanya-Galatasaray maçını izledim. Alanya istediği gibi oynadı. Son yarım saat Alanya'dan bir oyuncu atılmasına rağmen oyunun şekli hiç değişmedi.

Yani Galatasaray'ın 10 kişilik bir takıma karşı oynadığı aciz futbolu seyrettik. İnanın maçı seyrederken yanımda bazı Galatasaraylılar vardı.

Galatasaray maçını izlerken Rizespor maçını soruyorlardı. Galatasaray'ın düştüğü hale bakın.

Galatasaraylıların bir tesellisi var.

Neymiş efendim, 'süper rekabet… Yani Fenerbahçe... Sarı-lacivertliler yenilince Galatasaraylılar mutlu oluyor. Herhalde demişlerdir ki "Fenerbahçe kendi sahasında Başakşehir'e yenildi, biz Alanya'dan puan aldık". İşte düşünün Galatasaray'ın düştüğü durumu.

H H H

Dönüyoruz Beşiktaş-Antalya maçına… Çok iyi bir mücadele oldu.

İki takım da sık sık karşı karşıya geldikleri için birbirlerini artık iyi tanıyorlar.

Ona göre de gardlarını alıyorlar.

Antalyaspor'un bu mücadelesi ve oyun şekline göre alt sıralarda olmaması gerekirdi.

Beşiktaş'ın taze teknik direktörü gelecek seneyi düşünüyor. Haklı da… Ama bence önce papazları soksun işi bitirsin, sonra gençlerle oynasın. Önce gençleri oynatırsan o yükün altından kalkamazlar, sonra da papazları oyuna sokunca bu sefer de onlar oyunu çeviremezler.

Senirlenir, atılırlar dün akşam olduğu gibi. Antalyaspor-Beşiktaş maçları hep böyle geçiyor. Sonunda gol atan kazanıyor veya berabere bitiyor.

Hakemden iki taraf da şikayetçiler.

Haklılar da… İlk yarıda bir Antalya pozisyonu var. Hakem resmen defans görevi yapıp topu çarptırdı kendine ve hakem atışıyla başladı.

Gündüz de Mete Kalkavan'ı izledim.

İki hakem de sahada nerede durur bilmiyorlar. Futboldan anlamadıkları için futbolcular rakiple değil, onlarla da mücadele ediyorlar. Dün resmen iki hakem de oyuna müdahale etti.

Bunlar torpille gelen hakemler!

Hala kıyak yapılıyor bunlara artık bunları rafa kaldırmak lazım. Ama bir yerlerden, bir yerlerden bir şeyler bulup yine sahaya çıkıyorlar. Sonra da böyle maçlar seyrediyoruz.