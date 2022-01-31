Erman Toroğlu'dan flaş Gomis yorumu: Alacaksın da ne olacak?

Yıllar önceydi yayın ihalesi yapıldı Aziz Yıldırım ile Digitürk Genel Müdürü yan yana oturdular ihaleden sonra. Büyük büyük açıklamalar yaptılar. "Türk futbolunun marka değerini yükselttik bu kadar milyon dolarlara çıkardık daha da çıkaracağız" dediler. Hatta marka değerini benim bozduğumu söyleyerek "Onu da işten çıkaracağız" dediler. Evet, beni işten çıkardılar.

Benle beraber çalışan bir vatandaş da yalancı şahitlik yaptı. Ve bu günlere geldik.

Futbolumuzun marka değeri nerede?

Digitürk'ün teklif ettiği para nerede? Demek ki Türk futbolunun içinde olanlar federasyonlar ve kulüpler, hep yanlış işler yaparak bu günlere geldi. Bakınız, 3 Büyük kulüp bu sezonun ilk yarısında havlu attı. Fenerbahçe 5, Beşiktaş 6, Galatasaray 15. sırada. Peki, bunlar neden buradalar, kulüplerde idareciyiz diye geçinen şahısların yüzünden buradalar. Buraya 2-3 günde değil yıllar içinde gelindi.

O dönem bunları tenkit ettiğim için o yöneticiler beni Digitürk'e şikayet ediyordu. "Bu Erman Toroğlu bizleri tehdit ediyor, bunu işten atın" dediler. Sonunda Türk futbolu işten atıldı.

Peki, nasıl düzelir? Hala saçma sapan işler yapıyorlar. Bu işi iyi yapan takımlar başarılı olmaya başladı. Ama 3 Büyükler hala akıllanamadı.

Trabzonspor çok doğru işler yapmaya başladı. Abdullah Avcı, Trabzonspor'a geldiği ilk gün Takım Oyunu programında "Trabzon'a Abdullah Avcı lazımdı, Abdullah Avcı'ya da Trabzon lazımdı" dedim. Bakınız, sakın Abdullah Avcı'yla Trabzonspor şampiyonluğa gidiyor diye bu cümleyi tekrar ettiğimi düşünmeyin. Çünkü, Abdullah Avcı prensipleriyle yürüyen, ileriyi düşünen bir teknik direktör. Bu sene şampiyon da olmayabilir ama yapılanlar çok doğru.

Az hata yapıyorlar geçmişlerinden ders almışlar. Devre arasında kaç tane Türk genç futbolcu transfer ettiler ortada.

VAR FUTBOLA NAMUSU GETİRDİ

Bakınız, bu 3 Büyükler yıllarca sıkıştıklarında masa başında oynadılar akıllara gelebilecek her şeyi yaptılar. Yıllar sonra şampiyon oldular, diğer takımlara da yaşama hakkı vermediler. Peki, ne oldu da işler bu hale geldi? Kötü idare edilirken bile haksız puanlar kazanıyorlardı, hakemler veya rakipler (!) sayesinde.

Ne değişti? Şapka düştü kel göründü. VAR geldi de ondan. Türkiye'de VAR çok mu iyi idare ediliyor? Hayır ama artık bariz ofsaytlardan gol atmalar, top çizgiyi geçti mi geçmedi mi, tartışmaları bitti. Büyükler artık bunları atamaz oldular, gol yiyen oldular.

Net penaltılar aleyhlerine verilmezdi. Yıllarca bunları yaşadığım için söylüyorum. VAR futbola namusu getirdi. Biraz daha iyi işleyebilse çok şey değişecektir. Çünkü adaletin olmadığı yerde hiçbir şeyden bahsedemezsiniz.

Ben bu adaletsizlikler yüzünden futbolu bıraktıktan sonra hakem oldum. Elimden geldiği kadar da bu işleri çomakladım hala daha çomaklıyorum. Elimde düdük yok ama uzun bir çubuğum televizyon başında var.

GOMIS NEDEN GİTTİ?

Büyükler de transferle uğraşıyor.

Mesela Galatasaray Gomis'i geri getirdi.

Peki, şu anda 36 yaşında olan Gomis'i Galatasaray neden gönderdi?

Çünkü takım içinde huzursuzluk yaratıyordu. Bir gün Fatih Terim, Mustafa Cengiz yönetimine Antalya kampında şu cümleleri kurdu: Lütfen acil kampa gelin manzarayı görün.

Nitekim, Cengiz ve yönetimi gittiler sabah kahvaltısına, bir baktılar ki Gomis takımdan ayrı bir masada oturuyor ve takıma sırtını dönmüş tek başına kahvaltı yapıyor.

Ondan sonra zaten bileti kesildi.

Gomis'i alacaksın da Gomis sana ne yapacak? Gol atacak.

Bu sezon artık küme düşmemeye oynuyorsun. O girdaba girersen sistemin bozulur. Bu takımla da düşmezsin çok büyük aptallık yapmazsan. O zaman gelecek sezonların planını yapacaksın, günlük yaşamayacaksın. Transfer yapmak için yapılmaz

KAPTAN MÜRETTEBATI SATAMAZ

Abdullah Avcı'yı methettik.

Peki, onun hatası yok mu, var. Saçma sapan bir yerde oyundan atıldı ve 1 maç ceza yedi.

O yediği cezada da takımın durumu belliydi. Sonra ne oldu Galatasaray maçına geldiler, Avcı kulübedeydi.

İlk yarı iyi bir Galatasaray vardı ama devre arasından sonra sahaya başka bir Trabzonspor yayıldı.

Abdullah Avcı 2 maç ceza alsaydı, Trabzonspor bu maçı kazanır mıydı? İddia ediyorum kesinlikle hayır. Sen teknik adama tonla para veriyorsun futbolculara da veriyorsun, sonra teknik adamın sahada takımı satıp tribüne çıkıyor. Burada 'satıp' kelimesini mecazi kullanıyorum ama çok doğru bir kelime.

Geminin kaptanı gemiyi ve mürettebatı satamaz. Kaptan köşkünde olur

BEŞİKTAŞ'TAKİ İBRA OLAYI DEVRİMDİR

Beşiktaş'taki Fikret Orman'ın ibra olayı, bence Türk futbolunda bir devrimdir.

İnşallah Beşiktaş camiası, bu ibraya sahip çıkar. Sonuna kadar gider. Bu, diğer kulüpler için de örnek olacaktır. Bazı şeylerin kolay kolay yapılamayacağını anlayacaklardır. Yani Türk futbolu için Beşiktaş kongresinde ibra olayı milat olacaktır.

Merak ediyorum bu ibra olmayanlardan bazıları yurt dışına gidip orada yaşayacaklar mıdır?

TERİM BAŞKAN OLAMAZ

Peki, Galatasaray'da işler niye kötü gidiyor?

Sen Fatih Terim'i başkan olmak için kullanmaya kalkarsan sonunda olacağı budur. İddia ediyorum Başkan Burak Elmas, sezon başındaki ilk aşamada Fatih Terim'i düşünmedi.

Güney Amerika'da ve Almanya'da teknik direktör aradı, sonra baktı ki olmadı Fatih Terim'e döndü. Bana bunu söyleyenin ismini vermem ama kulübün içindeki çok etkili kişilerden biri.

Galatasaray halen daha tuhaf işler yapıyor. Gelen teknik adam kim Guardiola'nın yardımcısıymış. Sen Fatih Terim'in yerine Guardiola'nın yardımcısını getirirsen attan inip eşeğe binmiş olursun. Bu duruma gelmede Terim'in hatası yok mu, hem de çok var. Bir grup Galatasaraylı Özhan Canaydın'ı vefat ettirdiler bir grup da Mustafa Cengiz'i. İkisiyle de zaman zaman konuşmalarım oldu. Çok söyledikleri de bende kalmıştır. Ama o çok söyledikleri de zaten kamuoyunun önünde gerçekleşiyordu.

Birazcık dikkatli bakan büyük resmi görür. Terim'in bence teknik adamlık süresi bitmiştir.

Ama hala tribünde etkisi vardır. Peki, Terim, Galatasaray'a başkan olur mu? Kesinlikle olamaz.

"Neden?" derseniz o seçim sandıkları Galatasaray Lisesi'nde durduğu müddetçe, orada yapıldığı müddetçe bu üyelerden Terim başkan çıkmaz.

Nasıl çıkar? O sandıkları NEF Stadı'na koyarsanız belki çıkabilir. Fatih Terim bu takımda hakikaten çok iyi işler yaptı ama bir türlü ayrılma zamanını ayarlayamadı.

Bu duruma düşmeden gitmesi gerekirdi. Hırs çoğu zaman iyi ama bazen de kötü sonuç veriyor