Tempo yok gol var

Maçta çok fazla bir şey yok.

Öncelikle şunu belirteyim, Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynayacak gruplarda.

Sezonun birinci maçı ve zeminin hali!..

Uzak çekim olduğunda yeşil görüyorsunuz ama kamera aşağıya inince karpuz tarlasını fark ediyorsunuz.

İkinci sıkıntı ise şu...

Maçlarda oyuncu değişiyor, neredeyse takımların yarısı kenara geliyor, diğer yarısı içeri giriyor.

Bunun yerlisi, yabancısı nasıl halledilecek, ilerideki maçlarda çok takımın başına iş açılacak mı?

Bekleyip göreceğiz.

Beşiktaş baskılı başladı, golü de buldu.

Ama sonra Çaykur Rizespor 2 pozisyon yakaladı.

Bundan sonra da maç temposuz bir hale geldi. Ama bu temposuz maçta da direksiyon hep Beşiktaşlı futbolcuların elindeydi.

Çaykur Rizespor iyi görüntü vermedi. Diyelim ki ilk maç!

Beşiktaş fazla zorlanmadan Rize'yi geçti.

Onlar da tam hazır değiller ama bence dün Beşiktaş'ın en iyisi N'Koudou'ydu, ikincileri ise Rosier, Josef ve Atiba..

Yani dördü de fiziğe dayalı oynayan futbolcular.

Sezonun ilk maçında haliyle takımları çok fazla tenkit edemezsiniz.

Dün gece Beşiktaş'ın kadrosunda yeni olan Kenan ve Salih'ti, diğerleri geçen sezonun kadrosu.

Siyah-beyazlılar Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa oynayacaklar. Ama Şampiyonlar Ligi ne olur, işte o biraz zor görünüyor.

Hakem de takımlar gibi henüz hazır değil.

Aynı pozisyonlarda değişik düdükler çaldı.

Zorbay Küçük çıktığı zaman iyi bir görüntü verdi ama çabuk ilerleme kaydedemiyor.

Gördüğünü çal, o kadar… Çalarken düşünme, düşünürsen sonra beynine şeytanlar girer.