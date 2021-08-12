Çamur atmayın

Geçen yıl Fenerbahçeli iki yönetici Selahattin Baki ile Alper Pirşen, Gençlerbirliği maçı sonrasında sert açıklamalar yaptılar.

Ofsaytlarda çekilen çizgiler üzerine sıkıntılarını dile getirdiler.

Geçen yıl ve evvelki yıl yapılan ofsayt çizgisi uygulamalarından ben de rahatsızım.

Çünkü çok tuhaf işler yapıldı.

Bazı ofsayt çizgileri nerdeyse saatlerce sürdü.

Neredeyse etekliğin çemberi gibi overlok çizgileri çekildi!

Yani pozisyon ofsayt olsun mu, olmasın mı, bu işi yapanların eline kaldı.

Hesap soruldu mu bilmiyorum.

Yalnız burada iki yönetici, bu işi yapan kişi veya kişiler hakkında son derece dikkat çekici iddialarda bulundular.

Dediler ki bunlar Fetöcü ve bunlar Fenerbahçe'ye zarar veriyorlar.

Yani bir yerde dediler ki; bunu yapanlar bu işte organizeler. Benim fikrim, bu iş organizeyse su yüzüne çıksın.

Ama bu vatandaşlar Fetöye üyeyse bu da su yüzüne çıksın.

Yöneticilerin açıklamalarını ihbar kabul eden Türkiye Futbol Federasyonu, cumhuriyet savcılığına yazı yazarak olayın açıklığa kavuşması için başvuruda bulundu.

Aylarca süren çalışmaların ardından bu şahısların Fetöye dahil olmadıkları belirlendi.

Şimdi burada beş dakika duralım.

Kendi takımlarındaki yönetim becerisizlikleri, teknik adamlarının yetersizliği ve futbolcularının sahada mücadele etmedikleri, yani bir kulübün kendine düşen görevlerini yapamayıp en kolay yoldan bazı kişileri veya grupları Fetöcü ilan ederek ve daha da tehlikelisi "Seyirci sokağa dökülür" cümlesini kullanarak sosyal patlamaya sebep olabilecek tehlikeli açıklamalar yapmaktadırlar.

İşte bu sporculuğa da spor yöneticiliğine de sığmaz.

At çamuru izi kalsın.

Kendi kabiliyetsizliğini ve beceriksizliğini başkasının sırtına vur gitsin!

Olmaz öyle şey.

Fenerbahçeli bu iki idareci şimdi ne yapacak merak ediyorum.

Ama şunun da altını çizmekten geri kalmayacağım.

Bu söylediklerim sadece Fenerbahçe Kulübü için de değildir, çok takım için geçerli.

Yapmayın, yapmayın, yapmayın!

Çünkü bindiğiniz dalı kesiyorsunuz.

Türkiye'de futbol nerelerden nerelere geldi.

Acınacak haldeyiz.

Bunun da büyük sebebi kulüp idarecileri.

İŞTE SAVCILIĞIN KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Mart 2021'de TFF tarafından yapılan başvurunun 'kovuşturmaya yer olmadığına dair karar' verdiğini bildirdi.

Savcılıktan, "Şahısların, örgütlenip legal hiyerarşi dışında bir takım faaliyetlere girişmek, mobil veri aracılığıyla iletişime imkan sağlayan kriptolu iletişim programları kullanmak, örgüt adına emir alıp, alt kadrolara emir vermek veya eleman kazandırmak gibi süreklilik, çeşitlilik, yoğunluk arz eden fiillerinin tespit edilemediği ve ihbar edilenlerin terör örgütüyle organik bağına rastlanmaması nedeniyle KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA karar verildi" açıklaması yapıldı.

YÖNETİCİLER NE DEMİŞTİ? SELAHATTİN BAKİ:

Fetö, futboldan tam olarak temizlenmedi. Bu sözleri geçtiğimiz günlerde Başkanımız Ali Koç söyledi ve bugün başımıza bunlar geldi. Yediğimiz gol kesinlikle ofsayt. Fetöcü zihniyeti Fenerbahçe taraftarıyla oynayıp sokağa dökmeye çalışıyor.

ALPER PiRŞEN:



Arkadaşlar aklımızla oynuyorlar. Galatasaray maçının da operatörü aynı arkadaş. O maçta Mesut'un tam karşıdan bir pozunu çektiler. Ayak topa değmiş miydi, değmemiş miydi o görüntüyü bize net vermediler. Araştırdık, golün ofsayt olmadığı ortaya çıktı.

NE OLMUSTU?

Geçen sezon Kadıköy'de 30. haftada oynanan Fenerbahçe- Gençlerbirliği maçında konuk ekip Ayite'nin golüyle 2-1 öne geçip maçı kazanmıştı. Bu pozisyonda VAR çizgisinin çekimi uzun sürmüş ve tartışmalara yol açmıştı.