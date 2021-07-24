Gerçekler acıdır

Milli takımın rezalet futbolu ve arkasından Galatasaray'ın rezalet futbolu tesadüf mü?

Hayır...

Peki Sivasspor'un oyunu ve neticesi tesadüf mü?

Ona da hayır...

Dört büyük takım yıllar önce başarılı sezonlar geçirdiler ama şu an hepsi tarihleriyle yaşıyorlar.

Mezarlıklara bakın, vazgeçilmeyenler ile doludur.

Gerçekler acı, yalanlar tatlı...

Dört büyüklerin son yıllarda yaptığı harcamalara ve neticelere bakın.

Bir de Türkiye'de bazı takımların harcamalarına, oynadıkları futbol ve aldıkları neticelere bakın.

Sivasspor, Alanyaspor, son zamanlarda Hatayspor, Fatih Karagümrük...

Bunlar mütevazı bütçeyle, borç yapmadan, yöneticilerin televizyonda yalan söylemine bakmadan yollarına gidiyor. Mesela Beşiktaş, geçen yılın şampiyonu hak etti mi etti.

Dar kadroyla iyi iş yaptı. Aboubakar'a son oynamadığı maçlarda şüpheyle bakıyordum. Yaptığı mukaveleye göre 1 maç daha oynarsa sözleşmesi uzayacaktı.

Menajeriyle birlikte anlaştı ve oynamadı. Beşiktaş yönetimine soru sorduğumuzda, yönetim, 'Evet sakat, sağlık ekibi bu yönde rapor veriyor' dediler.

Ama şimdi gördük ki bu beyanatlar yalanmış.

Eğer sağlık kurulu Aboubakar'a sakat diyorsa şu an yerinde neden duruyor.

Hastaneden rapor alırsın ona göre konuşursun.

Beşiktaş yönetimi yana yakıla forvet arıyor.

Aboubakar'a çok az zam yapsaydınız şu anda sağda solda santrfor dilenmezdiniz.

TERİM'E GEBE KALIRSAN…

.Saray'a dönüyoruz daha da enteresan. Yeni başkan Burak Elmas seçimden önce bir yakın arkadaşıma -Galatasaray kongre üyesi bu arkadaş- 'Almanya'da ve Güney Amerika'da genç teknik direktör arıyorum' diyor.

'Ama kazanırsam Fatih Terim'le 1 yıllık sözleşme yapacağım' diyor. Hedefini böyle belirliyor.

Ama kazandıktan sonra Fatih Terim'le 3 yıllık mukavele yapıyor. Fatih Terim geçen yönetimle yaptığı anlaşmaya göre 18 milyon lira alacakken şimdi senede 3 milyon euro alıyor.

Ne ala dünya...

Ben şimdi Burak Elmas'a soruyorum, yarın Fatih Terim'i göndermeye kalkarsan tazminat ister mi, istemez mi? Ama şu çok net G.Saray başkanı seçilmek için teknik direktöründen icazet alırsan, arkasına sığınırsan, tabiri caizse Fatih Terim'e gebe kalırsan başkan olmak için sonuçlarına katlanırsın.

Zannediyorum bu da çok uzun sürmez.

Tecrübelerime dayanarak yazıyorum.

TFF'YE İHBAR ETTİ

eni başkan Burak Elmas diyor ki 'Geçen yönetim transfer limitini aşmış.' Yani başkan ayağına kurşun sıkıyor.

Şu ana kadar TFF'den tık yok. Burak Elmas'ın resmen yaptığı bir ihbar, yani kulübü TFF'ye ihbar ediyor.

Şu ana kadar da bir eylem yok.

Şunu da yazmadan geçemeyeceğim: Maçlar böyle giderse acaba Burak Elmas bu limitleri aşar mı aşmaz mı?

Fatih Terim'in kılavuzluğunda bunu merak ediyorum.

İlk defa dört büyük kulüp masaya oturup bazı konularda anlaştı. Ama Galatasaray, Ghezzal'a teklif yaparak bu centilmenlik anlaşmasını bozmuş gibi.

Anlamadğım bir şey daha var havalimanlarına gidiyorum, kulüplerine orada storeları var. Bu kulüpler 'çok fazla masraf yapıyoruz, kısacağız' diyor. Dört büyük kulüp anlaşın AVM'de, havalimanında bir dükkan açın takım formaları satılsın. Masraflar 4'te 1'e düşsün fena mı olur. Çünkü herkesin değişik takımları tutan arkadaşları var.

Bir dükkana girip hepsini alır. Karlı olan da kulüpler olur.

G.Saray'ın oynadığı maçı izleyenlerin alayı isyanda.

Yayının rezalet olduğunu söylüyorlar.

Peki o yayın hangi şirkete verildi.

O şirket kimin?

Sahibinin G.Saray'la mesafesi ne kadar?

İleride bu konuda da sanki bir şeyler çıkacak gibi. Benim bildiğim Fatih Terim F.Bahçe'yi hiç sevmez, Acun Ilıcalı da G.Saray'ı hiç sevmez.

Acaba bazı noktalarda büyük nefretlerden büyük aşklar doğar mı?

MHK NASIL SEÇİLECEK?

Ayın 28'inde genel kurul var. Orada Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu ve MHK'nin kaderleri belli olacak. Biliyorsunuz disiplin ve tahkim konusunda yurtdışından uyarı geldi TFF'ye.

Yalnız bu ikisini seçime sokarsınız peki MHK'yi? MHK başkanlığı yapacak kişi veya üyeleri genel kurula gidip kulüplere bana oy verin mi diyecekler? Bana oy verin diyecek başkan ve üyeler yarın bunlara gebe kalmayacak mı? İyi düşünün ona göre karar verin. Genel kurul üyesi olduğum için orada olacağım. MHK konusunda bir şey daha yazacağız. Yıllardır MHK'ler denetlenmiyor acaba neden? Denetlense gayet iyi olur

AŞI OLMAYAN EVDEN ÇIKMASIN

azları Bodrum'da yaşıyorum.

Bu bayramda koronavirüs vakaları çok arttı.

Dün doktor arkadaşım anlattı.

6 genç bayan arkadaş buluşup yemek yiyor.

2'si aşılı 4'ü değil. İzmir'den gelen arkadaşlarından birisi 4'üne korona bulaştırmış ve bunlar şu anda evde yatıyor.

Bu 4'lüden birinin annesi ise ağırlaşıp hastaneye yatırılmış.

Aşı olanın durumu ise iyi.

Şimdi gelelim sadede.

Uçağa binerken veya otobüse binerken HES kodu soruluyor.

Devletin yerinde olsam sahil yerlerine aşı olmayan insanları sokmam.

Şehir girişinden döndürürüm.

İnanılır gibi değil aşı olmayanlar aptal, aşı olanlar akıllı gibi takılıyorlar.

Bütün mikrobu onlar yayıyor.

Aşı olmayanlar seyahate çıkmasın kardeşim ve evlerinde otursun bu kadar net.