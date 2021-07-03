Güneş'ten masallar

10gün önce bir yazı kaleme aldık. Rezil futbol diye... Dün, Hürriyet gazetesinde TFF'nin Şenol Güneş'e hesap sorduğunu ve cevaplarının olduğu bir yazı okudum. Şenol Güneş diyor ki verdiği raporda, 'Son üç maç kötü oynadık, bunu çözemedik.' İnanamıyorum. Bunu benim çözecek halim yok. Şenol Güneş çözecek ve çözemez tabii ki. Çünkü, kadroda rekabeti sağlayamadı. Rakibi iyi analiz edemedi. Ona göre kadro çıkaramadı. Yahu Şenol Güneş oynadığımız 3 takımın hocası da diyor ki, 'Milli takımınızı izledik. Ona göre hazırlandık ve başarılı olduk.' Sen de diyorsun ki 'Çözemedik ve anlayamadık.' Şenol Güneş, Türk insanını aptal yerine koyuyorsun. Adamlar bizi çözmüşler sen çözememişsin. 10 gün evvel yazdığım özette şunu dedim: "Şenol Güneş'ten hesap soracak kimse yok mu?" Kim soracak? Futbol Federasyonu...



Nitekim TFF, Şenol Güneş'ten rapor istemiş. Güneş de, La Fontaine'den masallar anlatmış. Mış, miş, muş... Sonunda TFF Yönetim Kurulu toplanmış. Nihat Özdemir, Şenol Güneş'in başarısızlık nedenlerini yönetim kuruluna okumuş. Şenol Güneş de cevap vermiş. Yönetim kurulunda çok insan var. Mutlaka hepsi futboldan çok iyi anlıyorlardır. Ama yönetim kurulunda iki tane insan var. Futbol oynamış... Biri Selim Soydan, diğeri Hamit Altıntop. Selim Soydan, ortadan konuşuyor. 'Bu takımı Şenol Güneş buraya getirdi. İnşallah daha iyi olacağız' diyor. Şenol Güneş futbolcular çok yeni yorumları yapıyor. Bu tip turnuvalar oynamadılar diyor. Aslında Şenol Güneş'in toplantıda söylediği cümleler çok enteresan. Biz genç bir milli takımız diyor. Böyle turnuvalara ve maçlara alışkın değiliz diyor. Bu futbolcular daha pişecek gibi laflar söylüyor. Yahu Şenol Güneş, senin elindeki milli takım oyuncuları genç falan değil. Çoğunluğu Şampiyonlar Ligi'nde oynayan isimler. Misal mi vereyim...



Bir tanesi Milan'ı götürüyor. Hakan Çalhanoğlu.. Bir tanesi Fransa şampiyonu olan takımda oynuyor. Milano'da Milan'a 3 tane gol atıyor. Hem de San Siro'da bunu yapıyor. Bunu zaten dünyada yapan iki tane futbolcu var. Bir tanesi Yusuf Yazıcı. Ama sen onu kullanmayı bile bilmiyorsun. Burak zaten senin çocuğun. Zeki de oynuyor. İngiltere gibi üst düzey ligler ve takımlarda oynayan isimlerin var. O kadar kıymetli adamların var ki ama sen topu çıkarmak için müdahale yapan ve kendi kalesine gol atan oyuncuyu 1 maç sonra hemen satıyorsun. Peki bu futbolcu nerede oynuyor. Juventus'ta. Vay anasını ne kadar da gençlermiş. Şenol Güneş, rakip takımı daha çözemedik, bilemedim, yandım diyorsun. TFF'yi uyutmaya kalkıyorsun ama kamuoyunu uyutma şansın yok. Selim Soydan efendi bir insan. Seni de kırmaz ama iyi biliyorum Soydan, kafasındaki gerçekleri orada söylemiyor. Orada kafasındakileri söyleyen bir kişi var. Hamit Altıntop. Ne diyor Hamit?





Öyle 3 tane kelime söylüyor ki Şenol'u yerle bir ediyor ve doğruyu söylüyor. 'Çaresiz kaldık, mahkum oynadık, koptuk' diyor. Hamit Altıntop, sonuna kadar Türk çocuğu ama Almanya'da yetişen bir oyuncu. Oranın eğitimin almış, sağı solu oynamıyor. Ve net bir şekilde tokat gibi milli takımın neden bu neticeyi aldığını suratımıza vuruyor. Ama şimdi Hamit Altıntop çok dikkat etsin. Sevgili Hamit, seninle muhabbetimiz olmadı. Sahadaki duruşunu beğenen sporseverlerden biriyim. Sana şunu söyleyebilirim Hamitçiğim: "Sezen Aksu'nun bir parçası var. Sana onu hatırlatayım. Hey seni yerler, yerler. Seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü. Yoksa günah bizden gider…"