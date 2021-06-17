Edebiyatla olmaz

Haydi ilk maç İtalya'ydı.

Şenol Güneş, buna ne diyeceksin.

21 takımlı oynanan ligi, 1 hafta evvel bitirdin rakiplerine göre. Maşallah ne kadar iyi hazırlamışsın milli takımımızı. Dün adamlar istedikleri gibi oynadılar.

Yine bir şey yapamadık. Acizdik, ezildik, büzüldük, yenildik.

Dünkü maç berabere bitseydi, Galler namına yazık olurdu.

Edebiyatla futbol oynanmıyor.

Koşarak oynanıyor, yardımlaşarak oynanıyor, tekmeye kafa sokarak oynanıyor, yürekle oynanıyor.

Bizim sahadaki futbolcular milli takım futbolcuları gibi değillerdi.

Lejyonerler gibilerdi. Eski bir deyimdir hani; parayla asker tutarsınız mücadele ettirirsiniz.

Hiçbir şey oynamadık iki maçta da.

"Türk Milli Takımı bu mu!" dedik.

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Adamlarla kavga etmeye kalktık, onu bile beceremedik, oyunun sonlarına doğru. 15 kişi birden kavgaya girmeye kalktılar. Biz onu bile yapamadık. Bu milli takım için önce Federasyon'a bakarım, sonra da teknik direktöre. Ama benim için sürpriz olmadı. Türkiye'deki futbol kalitesinden böyle mili takım çıkardı.Zaten Türkiye liginde oynayan futbolcularımız azdı ilk 11'de sahaya sürdüğümüz iki maçta da.Doldurdular 'bizim çocuklar sizin çocuklar' diye.Benim bildiğim çocuklarım; tekmeye kafa sokardı. Maç bitince yürüyecek halleri kalmazdı. Onun için bunlar benim çocuklarım değil, sizin çocuklarınız olsun.Hep beraber Federasyon'la, teknik direktörle mutlu yeni sezonlara