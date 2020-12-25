Halı saha temposu

Biri şampiyonluk mücadelesi veriyor, diğeri düşmeme mücadelesi...

Şampiyonluk mücadelesi yapan takım 1-0 önde.

Çok fazla zorlamadan ve zorlanmadan oyun sistemini götürmeye kalkıyor.

Ancak düşme mücadelesi yapan Ankaragücü'nün buna tavır koyacak bir hareketi yok.

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Bu yıl 21 takım olunca alt sıradakilerle baştaki takımlar arasında makas açıldı.Açıldı da ne kadar açıldı.Sonuncu birinciyi yenebiliyor.Şu bir gerçek ligimiz çok kalitesiz.Yöneticisiyle, hakemiyle futbolcusuyla ve basınıyla...Bunu kabul edemezsek, hayır dersek bir yere varamayız.Kimse aynaya bakmıyor.

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Dün akşam bir 90 dakika seyrettik, keçi boynuzu gibi!Keçi boynuzu yine bazı şeylere yarıyor, hatta bayağı önemli işlere yarıyor.Ama böyle olunca da bu maç benzetmemiz yanlış. Çünkü keçi boynuzunun hakkını yemiş oluruz.Halı saha temposunda bir maç izledik.Daha bir benzetme yapsak veteranlar ligi diyebiliriz.Sonuçta Beşiktaş kazandı, yukarıya devam ediyor.Öteki kaybetti, aşağıya devam ediyor.Ne birinde şampiyonluk hırsı var ne diğerinde düşmeme çabası...İnsan bu yazıyı yazarken bile zorlanıyor.Seyredemeyenler ne yapsın!