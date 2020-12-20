Hikaye anlatmayın

90 dakika bittiğinde hep şunu yazarız. G.Antep hak etti mi sonuna kadar. F.Bahçe 1 puan çıkarır mıydı? Tesadüfen olurdu.

Ama maçı kazanmayı G.Antep hak etti. Neden? 2-1'den sonra defans yaptılar rakibe boş alan bırakmadılar.

Aslında buna gerek yoktu orta alana kadar çıkıp F.Bahçe'ye hasar bırakıabilirlerdi.

Çünkü F.Bahçe, ikinci yarı küllliyen defans yapan G.Antep'e defansta üç adam bıraktı. G.Antepli bir adam Fenerli üç adam bu oyuncuları fuzuli kullanmak demek.

Çünkü G.Antep üzerine gelmiyor.

Bunu biz kameradan görüyoruz.

Canlı seyretsek kim bilir neler göreceğiz. Çünkü kameranın girdiği yerde F.Bahçe hücum ederken 1 kırmızılı 3-4 sarılı de sarılı oyuncu görüyorduk.

***

O zaman nasıl kazanacaksın.Defansı delemiyorsun, bu sefer ne yapacaksın? Yani kaleyi kuşatmışsın içeri giremiyorsun. Kapıyı kıracaksın.F.Bahçe de kapıyı kıracak adam yok.2. soru bu kadar transfer yapan F.Bahçe oyun kuracak, oyun aklı olan oyuncu da yok. Neymiş 22 oyuncu almışlar banane. Öyle oyuncu veya oyuncular al ki derdine derman olsun. Erol Bulut her hafta hikaye anlatıyor.Burada esas hikaye anlatan Emre Belözoğlu. Tek sorumlu bence o.Ali Koç her şeyi ona emanet etti.O da çıkıp bazen La Fontaine'den masallar anlatıyor.Dün gece şunu gördüm. G.Antepli topçular yere sağlam bastı. İkili mücadelelerde güçlülerdi. Karşıdaki takım F.Bahçe olmasaydı skor çok daha farklı olurdu.

***

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın

F.Bahçe'den biraz çekindiler ikinci yarıda. Cüneyt Çakır'da değişiklikler var. Hani 'şapka düştü kel göründü' var ya böyle... Ben çözemedim demek ki topik yapıyormuş.Hiç gerek yok tabi.. Zamanında saç ektirse iyi olurdu ama bu saatten sonra baktım ki bu tarlada ot bitmez.Ama şu var: Çaldığı düdükler yerindeydi. İyi maç yönetti demek ki yeni gelen gençler onu da doğru yola sokmuş. Bu iş böyledir. Yedek topçuyu iyi kullanırsan yani kulübeyi iyi kullanırsan hakem de dahil sahada oynayanı tehdit eder ve doğru yola sürüklersin.