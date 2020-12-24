Yazıklar olsun

Uzun yıllar unutulmayacak bir maç. Tek kelimeyle hakem faciası yaşandı dün gece....

Tamam, Fenerbahçe'nin galip gelmesi lazım. Ama bu tarz değil.

Türkiye'de VAR'ın uygulanmasını isteyen en önemli şahıs Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ'dı. Ama dün gece Göksel Gümüşdağ'ın takımını VAR ile vurdular.

Karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek, Başakşehir'i 'şimşekler' gibi çarptı! Fenerbahçe'ye de 'meltem' gibiydi. Rüzgar, tatlı tatlıydı… Çok net söylüyorum, dün akşam Kadıköy'de bir hakem faciası oldu ve Fenerbahçe kazandı.

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Bu tarz kazanan bir takımın seyircisi ne kadar rahat eder, gelecek tepkilere nasıl göğüs gerer onu bilemiyorum. Bir tek şey söylemem lazım. İki taraf futbolcularını toplasan, hakemleri de alsak bu maçı seyrettirsek birbirlerine ne söylerlerler?En doğru orada karar veririz.

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İlk yarıda Gustavo'nun atılması lazım. Atmıyor… Bir benzer pozisyonda ama hiç alakası olmayan, rakip oyuncuya bile temas etmeyen Rafael'i sarıdan sonra tahrik edip kırmızıdan atıyorsun.Fenerbahçe'nin attığı golden evvel aut var, korner veriyorsun, gidiyor gol oluyor. Yani inanılmaz işler yapıyor.

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Bu hakem için söylenenler ilginç.Fenerbahçe'ye uğurlu geliyormuş, bilmiyorum. Kaç maçını yönetti, onu da bilmiyorum. Yönetti mi, onu da bilmiyorum.Ama dün akşam şunu gördüm; bunu hakem yapana yazıklar olsun.Buna görev verene de yazıklar olsun.Çok güzel olabilecek bir maçı bir hakem ancak bu kadar katletebilirdi.VAR'daki Cüneyt Çakır, Gustavo'nun pozisyonunda seni çağırıyor, "Bak, izle bakalım. Bu pozisyon herhalde kırmızı" diyor.Sen izliyorsun, devam ediyorsun tamam… Ama neden devam ettiğini şimdi daha anlıyorum.Yazıklar olsun.