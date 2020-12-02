Babana bile güvenme

Tarih 12 Kasım 2020, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yayıncı kuruluş Beinsports'a hakemlerle ilgili şu açıklamayı yapıyor: Eski ve tecrübeli hakemlerin değil ama gençlerin hataları telafi edilebilir. Eskilerin adları hep bir şeylerle anılıyor. Ben yabancı hakem istiyorum. Ama tamamen değil. Aralara serpiştirilsin. Her maça değil ama 3-5 maça yabancı hakem olması örnekleme açısından katkısı olur. Tarih 26 Kasım 2020, Başkan Çebi, bu kez SABAH Gazetesi'nin düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun çıkışında derbi maçı hakemiyle ilgili şunları söylüyor: Bu tür derbilerde hakem konuları çok ön plana çıkar. Yine bu maçla ilgili hakem konusu var. Genç bir hakem geliyor. Başarılı olmasını ve hata yapmamasını diliyorum. Bu maça gelecek hakem arkadaşın adı 'Fenerbahçeli futbolcu' diye anılıyor. Fenerbahçe ile ilişkisi olan şirketlerde çalıştığı ifade ediliyor. Bunların benim için şu an hiçbir önemi yok. Umuyorum ki hakemin konuşulmadığı bir maç olur. Tarih 28 Kasım 2020, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun babası Levent Numanoğlu derbiden bir gün önce Beyaz TV'ye konuşuyor. Baba Numanoğlu, "Oğlum küçükken Galatasaray'ı tutuyordu, o zaman çocukken öyleydi. Ben Beşiktaş'ı tutuyorum" diyor.



BAK NUMANOĞLU...

Bir gün havuz başında arkadaşlarımla oturuyorum. Bir arkadaşımın çocuğu var 7-8 yaşlarında havuzun kenarından böyle havalı havalı yürüyor… Arkadaşım gitti oğlunu aniden havuza itti. O havalı havalı yürüyen çocuk havuzda çırpınmaya başladı ne olduğunu şaşırdı. Kolundan tutup dışarı aldılar. Arkadaşım oğluna döndü, ''Bana bak hayatta babana bile güvenme'' dedi.

SÜLEYMAN SEBA ADAMDI

Yeni yeni hakem oluyorum Hilmi Ok konuşuyor. Çok enteresan şeyler söylüyor. Söylediği bir cümleyi hiç unutmuyorum: Bakın beyler hakemlikte yukarılara çıkmaya başlayınca ve isminiz Türkiye çapında duyulmaya başlayınca en yakın arkadaşların, en yakınındaki hakemler seni kıskanmaya başlar. Bırakın bunları en yakınınızdaki karınız bile sizi kıskanır. Bak Numanoğlu bir maç yönettin maça çıkmadan evvel, şark kurnazı bu aleme yıllar sonra dışarıdan giren, zengin olduğu için de Beşiktaş Başkanı olan bir şahıs senin hakkında yalan beyanat verdi. Onun hedefi sadece maçı kazanmaktı hani yukarıda söylüyor ya ''Genç hakemlere şans verin'' diye. Onların hepsi hikaye Numanoğlu. O ticaretle uğraşıyor. Onun futboldan aldığı hazdan daha fazla bir hazzı yok. Onun için varsa yoksa para ve bulunduğu yer. Bunlardan çok var Numanoğlu Türkiye'de. Mesela o kulüpte Süleyman Seba da vardı ama o Beşiktaş formasını terlete terlete geldi adam oğlu adamdı.



BEŞİKTAŞ DAHA HAZIRDI

Bu Beşiktaş Başkanı seni aslanlara yem olarak attı, hedefi Fenerbahçe'den 3 puan almaktı. Peki, babana ne diyeceksin Numanoğlu? Baban 'Şam Babası' çıktı. İlk defa derbi yönetecek bir adamı futboldan nasibini almayan tamamen zenginliğiyle övünen Beşiktaş Başkanı karşıdan vurdu. Senin yaradılışına sebep olan babansa arkandan vurdu Peki, sen ne yaptın Numanoğlu? Bu maçı iyi niyetle ve süratle oynatmak istedin. Zaten süratli oynatmak istediğin için Beşiktaş maçı kazandı. Çünkü beyin ve fizik olarak Beşiktaş, Fenerbahçe'den daha hazırdı. Eğer maçı doğrasaydın Fenerbahçe maça ortak olurdu.



BEŞ BÜYÜK HATA

Numanoğlu bu maçta teknik olarak beş tane büyük hata yaptın. O kadar oynatmak istediğin maçta Beşiktaş'ın orta yuvarlakta golle sonuçlanabilecek bir kontratağını yanlış şekilde kestin. İkinci büyük hata; sonradan oyuna giren ve sarı kartı olan Mert Hakan'ı ikinci sarı karttan atamadın. Üçüncü hatan Sergen Yalçın'ı atman gerekirdi cesaret edemedin, yardımcısı Murat'a sarı kart verdin. Dördüncü büyük hata Beşiktaşlı Josef'in rakibine girişine direkt kırmızı kart çıkarmalıydın ama sarı gösterdin. Beşinci büyük hata ise Fenerbahçe kalecisi pozisyon olarak sarı mı alırdı, kırmızı mı alırdı bilmiyorum ama ceza sahası dışında elle kestiği için kart çıkarmalıydın. Kamuoyu şunu bilmiyor; kalecinin ceza alanı içinde elle oynama hakkı vardır. Eğer ceza sahası dışında oynarsa futbolcu gibi cezalandırılır. Bariz gol şansı var ise kırmızı olur. Altay'ın pozisyonu karambole geldiği için tam göremedim. Ama kesinlikle kart çıkmalıydı.

KORKACAKSAN TRENE BİNME

Bak Numanoğlu, bundan sonra sana maç verirler mi vermezler mi bilmiyorum. Ama sakın hakem alemindeki arkadaşlarına güvenme. Bu, 'Çocukken Galatasaraylı'ydı, Fenerli'ydi, Beşiktaşlı'ydı' gibi ihbarlarını yapanlar hakem aleminin kaşarlarıdır. Çünkü kamuoyuna yeni hakem isterken, senin daha sahneye çıkmadan ölmeni isterler. Eskiye dönmek isterler. Sen iyi biliyorum hata yaptın, senin hareketlerin kasıtlı değildi. Bazı yerlerde korktun. Eğer demirden korkacaksan trene binmeyeceksin. Hakemlik yapmayacaksın Numanoğlu. Bak Serdar Tatlı, bu futboldan nasibini almamış, babadan zengin kulüp yöneticilerini sallama. İnandığın yolda yürü. Zaten sonunda öleceksin. Ama eğer öleceksen şerefinle öl. Art niyetli olanları, terbiyesiz olanlar yok et öyle ol. Bak Numanoğlu hayatında babana bile güvenme baban zekâsını kullanamadı, aklını arkada bıraktı seni aslanlara yem attı. Bak Numanoğlu her maçın 'bu maç benim son maçım' olarak düşün ve öyle çık. Ne sahanın içinde ne sahanın dışında Allah'tan başka da kimse senin yanında olmaz bunu iyi bil, en yakınların dahil. Serdar Tatlı senin de gözlerinden öperim, Numanoğlu senin de gözlerinden öperim. Durmak yok yola devam.