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Erman Toroğlu

Erman Toroğlu

22 Kasım 2020 | Pazar

Ahbap-çavuş emek çalıyor!

rahat kazandı. Tartışılacak birkaç pozisyon var ama tartışılmayacak bir şey var:
Fenerbahçe, 'ni net yendi ve galibiyeti hak etti. Kimse hakeme bir şey demesin. Yok 2-1'miş yok 2-0'mış hikaye!..
Bir başka gerçek daha bu Ankaragücü ile bu Gençlerbirliği, 4 takımın düşeceği bu sene kol kola alt kümeye giderler.
'Fenerbahçe'de eksik var' diyorlar iyi güzel de kadro zaten hastalıklara, sakatlıklara göre kurulmuş bir kadro; geniş.
Ben sakat oyuncuya bakmam, sahada oynayan 11 futbolcuya bakarım.
Bu 11 futbolcu takım mı, değil mi?
Dün Fenerbahçe iyi sinyaller verdi.
Sarı-lacivertliler iyi pozisyonlara girdiler. Her şeyden önce iyi yardımlaştılar.
Yani takım olma yönünde gidiyorlar. Zaten fizik olarak da çok iyi pozisyona girip oyunda birbirlerine yardım ederlerse yani kaçak dövüşmezlerse bu onların büyük avantajı olacak ki o yönde gidiyorlar.
H H H
ilk 45 dakika karşısında mükemmel oynadı.
Şimdi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerine baktığımızda;
Beşiktaş'ın rakibi şartlarında çok daha güçlü...
Gençlerbirliği'ne göre...
Dün akşamki Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi seyrettikten sonra haftaya bizi güzel bir maç bekliyor.
İnşallah öyle olur.
Bir şeyi yazmadan geçemeyeceğim: Şirkette arkadaşlar seyretmediğim Karagümrük-Sivas maçından bir görüntü getirdiler. Hakem , Sivas'ın aleyhine bir penaltı vermiş. Dağlara taşlara penaltı değil. Hadi Hüseyin Göçek verdi.
"VAR'da kim var" diye sordum "" dediler. Demek ki şöyle; bu Hüseyin Göçek'e sahip çıkan hakem arkadaşlarının başında Çakır geliyor. VAR'a çağırıp iptal ettirse Göçek'i taca çıkaracak.
Ahbap çavuş ilişkisi yazıklar olsun size... İnsanların ekmek paralarıyla oynuyorsunuz, enerjileriyle oynuyorsunuz, emeklerini çalıyorsunuz.
Yazıklar olsun size!...

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Etiketler :
Başakşehir, Türkiye, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Fenerbahçe

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