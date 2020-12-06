Tecrübe kazandı

Fatih Terim geçen haftaki kadroyla devam etti.

Doğrusunu da yaptı.

Gençlerle Feghouli iyi bir uyum içine girdi. Gençler Feghouli'yi, Feghouli gençleri kabul etti. Galatasaray ilk yarı rakibe pres yaparken kararsızdı. Bazen iki bazen üç kişiyle yaptılar ve gereksiz kendilerini yordular. Hatayspor ilk 20 dakika Galatasaray'ın üzerine bayağı iyi geldi ama son topu kullanamadılar.

Ne de olsa acemilik.

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Diagne'nin attığı gol hem Feghouli'nin hem de kendisinin yaptığı iki hareket kalite kokuyordu. Ama Diagne daha kolayını iki kere yapamadı.Galatasaray kalecisi Fatih Öztürk güven vermiyor. Arkadaşları bu kadar iyi çalışırken amatör futbolcu hataları yapıyor. Yan topa çıkacaksan, herkesi ezip yumruğu vuracaksın. Hem yandan hem cepheden gelen toplarda çıkarken defansınla uyumlu olacaksın. Zaman zaman 'Kararsız Kasım'ı oynuyor.Diagne, Falcao oynasa yedek kalacak. Diagne sahada gol atmaya çalışıyor Falcao İstanbul'a geldi çocuk yapmaya çalıştı, yaptı da... Kendine faydalı oldu da Galatasaray'a bir türlü olamadı.Büyük ihtimalle Muslera, Falcao'dan evvel sahalara dönecek. Düşünün birinin ayağı kırıldı, diğerinin neresinin kırıldığı belli değil, herhalde kıl dönmesinden...

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