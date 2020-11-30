Anasının ak sütü gibi

Fenerbahçe'nin sezon başında kurduğu geniş kadro oynadığı ilk maçlar, Beşiktaş'ın zorlukları, milli aralar nedeniyle bir hafta oynanan bir hafta oynanmayan maçlar...

Çok şeyler oldu. F.Bahçe için hep iyi şeyler yazdık ama nereye kadar?

F.Bahçe-Konya maçına kadar...

Bu maçta İsmail Kartal'la Konyaspor Fener'in maskesini düşürdü.

Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynanmalı dersini futbol kamuoyuna verdi. Sonra geldik Beşiktaş-Başakşehir maçına.

Burda da Beşiktaş ağır favori Başakşehir'e ilk 45 dakika öyle bir oynadı kı müthiş. İkinci yarı Beşiktaş'ın temosu düştü maçı zar zor kazandı.

Bu iki maçı izledikten sonra dünkü maçtan önce şu olur deme şansım kalmadı.

Nitekim ilk yarı aynı Konyaspor gibi Beşiktaş da ayağa oynayarak müthiş futbol sergiledi. Sonra 10 kişi kaldı siyah-beyazlılar.

Larin sarı kartı olmasına rağmen alakasız bir pozisyonda bir sarı daha görerek takımın yalnız bıraktı.

Yani cepheden kaçan asker gibiydi.

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Siyah-beyazlılar pes etmediler. baya da iyi işler yaptılar.

Bence 90 dakika boyunca hakem maçı durdurmadan idare etmeye çalıştı hatalar da yaptı doğru ama maçın neticesine tesir edecek haeeket maalesef ve maalesef yine büyük takım korkusuyla Mert Hakan'ı ikinci sarıdan atamadı.

Burası maçın dönüm noktasıydı.

Bir de Beşiktaş hücumunda sarı kart göstermek için hücumu kesti bence avantaj oynatmalıydı sonra gereğini yapmalıydı.

Hadi orda aniden düdük çaldı diyelim ama Mert Hakan'ın pozisyonunda oyuncu bile atılacağını biliyordu atamadı. Bu dakikadan sonra zaten futbolcu senin korktuğunu anlayınca sahada gerildiler.

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Kenarda da hocalar gerildi.

Bu maçın özeti şu: Eğer Beşiktaş bu Fener'i Kadıköy'de 11'e 11, 4-3 yenseydi çok özelliği olmazdı ama 10 kişiyle bu sonucu aldı mı bu işte çok şey söylenir; faturası da Erol Bulut'a çıkar.

Böyle bir maçta Cisse'yi kenara almak acemi bir hoca işidir.

Futbolun içinde yıllarca oynayan insan böyle hata yapmamalı.

Çok geniş kadro dedik.

Ama bu kadroyu kullanmak için tecrübeli bir adam lazım dedik.

Erol Alanya'da iyi işle yaptı ama bu geniş kadro çok teknik adam için ateşten gömlektir.

Eğer dengeyi sağlayamazsan sahanın içinde Fenerli futbolcuların birbirlerini davranışlarını görmezlikten gelirsin.

Çok net gözüküyor Fenerbahçe'de bazı oyuncular oynanan oyundan ve mücadeleden rahatsız. Birkaç maç daha böyle gedirs e su yüzüne çıkar.

Sorumlusu Bulut'tur.

Dün gece Beşiktaş anasının ak sütü gibi 3 puanı çatır çatır mücadele ederek kazandı.

Eğer mağdur oynanacaksa ve yazılacaksa yorumlanacaksa bu Beşiktaş'tır derim.