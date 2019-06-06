Şark Kurnazları

Gelelim şark kurnazlarına...

Kim bu şark kurnazları; bunlar benim de içinde olduğum futbol ailesinin içinde 60 yıldır varlar. Sadece isimleri değişiyor ama oynadıkları orta oyunu aynı. İşte en son bu yıl, orta oyununun babası oynandı.

Nasıl mı? Anlatalım; çünkü bunları bilemezsek ve anlamazsak önümüzü göremeyiz.

Arabanın bir lastiği Galatasaray- Konya maçında patladı. Hem de sol ön lastik.

Yani yarılan bu lastik, arabayı sola çeker ve gidiş-gelişli yoldaysanız karşıdan gelen arabanın altına girersiniz.

Hatırlayalım orada ne oldu.

Hüseyin Göçek maçı idare ediyor.

VAR'da da Halis Özkahya var...

Galatasaray ceza sahası içinde bir pozisyon. Galatasaraylı oyuncu yatıyor, topu tereyağından kıl çeker gibi alıyor. Konyalı oyuncu Galatasaraylının hem ayağına basıyor hem de bağırarak kendini yere atıyor.

Konya aleyhine faul. Konyalı futbolcuya da istersen hakemi aldatmaktan, istersen rakibin ayağına basmaktan sarı kart verirsin.

Hakem ne yapmaya kalkıyor.

Penaltı vermeye kalkıyor. Çünkü 1 nolu yardımcı kulağa üflüyor sakın penaltı verme hocam;

'pozisyon temiz'.

VAR da devreye girmiyor olay neticeleniyor. Bu olay her maçta olabilir. Nitekim çok daha ağırları da oldu.

Fakat buradaki olayın aslı şudur; artık eski hakemlik kalmadı.

'Hakemdir insandır hata yapar' olayı bitti. Bir hakem yardımcıyı dinlemiyorsa, VAR da devreye girmiyorsa bu hakemle VAR'a okkalı bir ceza verilir. Çünkü bunlar ya dalga geçiyorlar milletle ya da art niyetliler.

Bunu hem A Spor'da Takım Oyunu'nda hem de FOTOMAÇ'ta dile getirdim.

Galatasaray bir açıklama yapıyor; hakemlere ceza verilsin diye. Fikret Orman-Ali Koç ve Göksel Gümüşdağ önceliğinde Kulüpler Birliği yalandan toplanıp, bir açıklama yapıyorlar.

'Hakemdir, insandır, hata yapar cezalandırılamazlar'. İşte şark kurnazlığı burada başlıyor.

Ve senenin sonuna geliyoruz.

AZİZ YILDIRIM'I BİLE SOLLADIN

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman... Bakınız Kulüpler Birliği diyorum Beşiktaş değil, "Şu isimlerini saydığım hakemler mesleği bıraksınlar. Tuhaf maçlar yönetiyorlar" diyor...

Fikret Orman bunların hakem olmasına sen mi karar verdin.

Ceza verilsin dendiğinde ayağa kalktın, sezon sonu geldi adamların hakemliğini bitiriyorsun.

Sana bir şey söyleyeyim mi bu alem çok başkan gördü bunlara Aziz Yıldırım da dahil sen bunların hepsini solladın.

Açık ara önde gidiyorsun...

Ne kadar daha devam edeceksin çok merak ediyorum.

KOÇ'UN VAATLERİ FİYASKO

Ali Koç; çok başarılı olmasını istedim. Fenerbahçe'nin idari vizyonunu değiştirir dedim.

Diğer takımlar da görür doğruyu görür dedim ama kamuoyundan özür diliyorum yanılmışım.

İnşallah başarılı olur ama şansını çok az görüyorum. Yaptıklarına bakıyorum ve ayın kaçı geldi yapacaklarına bakıyorum fiyasko.

Rakip takımlar hakkında beyanat verip kendi seyircisinin gazını almaya çalışıyor. Sakın ha böyle devam edersen o seyircini Aziz Yıldırım'ın evine götürüp, "Başımıza geç" diye bağırttırırsın.

Ali Koç ikinci şark kurnazı...

HİÇ KİMSEYİ KANDIRMAYIN

Bir de Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ var... Antrenörün ve takımın 8 puan öndeyken her şey güllük gülistanlık çok güzel gidiyor.

Gidiyorsun Arda'yı alıyorsun. Adebayor yedek kulübesine geliyor. Kaleci Volkan hiç oynamıyor. Takımın içinde bir şeyler var. Teknik direktörün bildiği yolda gidip en ufak bir değişiklik yapıp takımı silkelemiyor.

8 puan fark kapanıyor ve Galatasaray canavarını ellerinizle uyandırıyorsunuz.

Kimseyi kandırmayın.

KONUŞSANA ALBAYRAK

Gelelim 4. şark kurnazına Abdurrahim Albayrak... 8 puan fark varken demeç veriyor beyefendi; "Bazı takımlar şampiyon yapılacaksa hiç oynamayalım bırakalım" diyor. Sonra "VAR kararları elimde" diyor.

Sezon bitiyor VAR kararlarından bir ses yok amma ve lakin Galatasaray şampiyon oluyor.

O zaman Abdurrahim Albayrak demezler mi adama, 'Demek ki Galatasaray şampiyon yapılmak istenmiş. Başakşehir önde götürülmüş, Galatasaray onu geçmiş.' Hadi şimdi konuşsana. Şark kurnazının kralısın da ondan. Biz bir de bunlara çarıklı deriz.

NE UYANIKSIN ÜNEŞ

erzurum Başkanı Hüseyin Üneş maçlar bitiyor Yusuf Namoğlu ve üç hakemi suçluyorsun. Ligler 20 takım olsun diyorsun.

Ne uyanıksın ya. Ne şark kurnazısın.

Küme düşüyorsun, olmadık yerlerde hoca değiştiriyorsun ve de utanmadan "Yusuf Namoğlu 3 tane hakeme diyor ki bu Erzurum maçlarını katledin düşsünler" demeye getiriyorsun. Ben onların yerinde olsam seni mahkemeye veririm. Biz de daha çok şark kurnazları var. Say say bitmez. Yeni Federasyona çok iş düşüyor bakalım ne yapacaklar. Allah yardımcıları olsun.

Ne olur bu şark kurnazlarını bitirelim.

ORMAN BORCUNU ÖDESİN

Fikret Orman Kulüpler Birliği Başkanı mı Beşiktaş Başkanı mı? Çıkıyor bir kulübün maçları şaibeli diyor. Ben o kulübün yerinde olsam Orman'ı mahkemeye verir bir daha da toplantılara katılmam. Aynı Orman bunları konuşacağına gönderdiği teknik direktörüne 2 milyon borcunu ödesin önce. Giderken ona bir plaket versin Adalı'ya verdirmesin.

Şimdi en sevdiği teknik direktörle çalışacak.

Yıllardır istiyordu. İnşallah muvaffak olurlar.

Yalnız Beşiktaş seyircisi akıllı ve dikkatlidir.

Çok şeyi iyi görür. Zaten o seyirci de Fikret Orman'ı bir türlü sevemedi gitti.

MAÇ PLANLAMASI HATALIYDI

Çok şeyi günlük yaşadığımız için Fransa ve İzlanda ile oynayacağımız maçlardan önce saçma sapan iki tane özel karşılaşmaya çıktık. "Neden daha kaliteli milli takımlarla oynamadık?" sorusunun cevabı şu; bu işler çok öncelerden planlanıyor.

Bunları ayak üstü planlamaya kalkarsanız böyle olur.

İzlanda ile oynayacağımız maçta havanın sıcaklığı 8-10 derece.

Fransa ile Konya'da karşılaşacağız ama hazırlık maçlarını Antalya ve Alanya'da yapıyoruz.

Cenk'i biraz oynayıp çıkartacağımıza üstüne gidiyoruz ve bu futbolcunun duyduğum kadarıyla çapraz bağları hasar görüyor.

Çapraz bağ demek futbolcunun bir daha eski haline dönmesini yüzde 50 azaltan bir durum demek. İnşallah Cenk Tosun bu badireyi kolay ve çabuk atlatır.

KURULLARDAKİ SEÇİMLER ÖNEMLİ

Yeni Futbol Federasyonu seçildi...

Yüzde yüz futbolun içinden gelen Selim Soydan ve Hamit Altıntop var.

Diğer bir kısmını tanımıyorum. Nihat Özdemir iyi arkadaşımdır. Severim ve başarılı olmasını isterim. İnşallah bu işin altından kalkar. Duyduğuma göre federasyonda da para kalmamış.

Yeni federasyonun en önemli uygulama alanı Tahkim, Disiplin ve Merkez Hakem Kurulu olacak.

Buradaki isimler açıklandıktan sonra Futbol Federasyonu ve Nihat Özdemir'in ne yapıp yapamayacağına karar verebilirim. Çünkü benim Türkiye'de kulüplere güvenim yok.

Öyle şeyler yapıyorlar ki şark kurnazlıkları inanılır gibi değil.