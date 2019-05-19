Futbol dersi verdiler

Bu sene seyrettiğim en kötü Beşiktaş...

Bu sene seyrettiğim en iyi Trabzonspor..

Bu sene seyrettiğim sahadaki bütün futbolcuların oyun alanlarını kapatarak, oyunun içine etmeye çalışan Fırat Aydınus..

Maçın skoruna aldanmayın, daha farklı olması gerekirdi.

Trabzonsporlu futbolcular, hem göze hoş gelen bir futbol oynadılar hem de neticeye ulaştılar.

Çok kaliteli futbol ayakları var.

Mesela Yusuf ve Abdülkadir Ömür.. Bunlar yurt dışında olsalar 50-60 milyon euro'dan aşağıya etmezler.

Sonunda Trabzonspor doğru yolu buldu.

Bu Türk futbolu için de büyük avantajdır.

Çünkü bu Trabzon şehri adeta bir madenin üzerinden oturuyor.

Buradan daha ne Yusuf'lar, ne Abdülkadir'ler daha çıkacaktır..

Ama sakın geçmiş başkanları gibi başkanlar çıkmasın.

Trabzonspor'un parasını har vurup harman savurarak, Trabzonspor kulübünü süründürenler.

Allah onları bildiği gibi yapsın!

Trabzonspor özellikle Yusuf ve Abdülkadir'i tutabilir mi, bunu bilemiyorum.

Ama 2-3 transferle bu Trabzonspor'un önü çok açılır. Ve mutlak süratle her zaman ilk 4'e oynarlar.





Takım iyi olunca, stat da iyi olunca, seyirci de dolduruyor tribünlerdi.

Trabzonspor, Şenol Güneş kompleksinde, Şenol Güneş'in futbolcularına futbol dersi verdi.

Futbolu sempatik oynarsanız, güzelleştirirseniz, efendi de oynarsanız; herkes sizi sever...

Sahada pislik yaparsanız, sahtekarlık yaparak kendinizi atmaya kalkarsanız sonrasında tüm işler tersine döner..

Çünkü yaptığınız her şey artık eskisi gibi değil, tekrar tekrar gösteriliyor.. Yaptığınız sahtekarlığı kapatamıyorsunuz.

Trabzonspor'u hem tebrik etmek lazım, hem de teşekkür etmek lazım.

Sahadaki futbolcuların alanını kapatıp, futbolcularla ve topla çarpışıp hem hakemliği, hem futbolcuları hem de oyunu katleden hakem de; artık aynaya baksın ve bence "yeter" desin!

Rodallega o kadar sinirlendi ki; belki de 1 gole mani oldun, bu yüzden seni bayağı bir itti.

Hiçbir şey yapmadın, yapamadın..

Niye? Yaptığın haltları biliyordun da, ondan!

Beşiktaş'ın seneye işi çok zor.

4 yıllık teknik adamları gidiyor, para yok gibi bir şey, ligi üçüncü mü dördüncü mü bitirecekler belli değil; Allah onların da yolunu açık etsin..