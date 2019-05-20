Bükemediğin bileği öp

Galatasaray dün akşam Başakşehir'i yenip 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. Peki, Galatasaray'ı şampiyon yapan faktörler nelerdi?

Bakınız! G.Saray'ı üç olay şampiyon yaptı.

1- İstanbul'da oynanan Galatasaray- Konyaspor maçında VAR ve hakem faciası yaşandı. Ve o meşhur bildiri yayınlandı. Peki bu bildiriyi yayınlayanlar kimlerdi? Başakşehir Başkanı, Beşiktaş Başkanı ve Fenerbahçe Başkanı… Bu filmin başlangıcı o gündür.

2- Galatasaray kongresi… Galatasaray Başkanı'nı "Sen hırsız değilsin, namuslu bir adamsın. Galatasaray'ın paralarını iyi harcadın" dediler. Sonra "Bizim dediklerimizi yapmadın" deyip idari olarak ibra etmediler. Burada da Galatasaraylı futbolcular çok etkilendiler.

3- BeIN Sports'un "Yılın En'lerini" seçmesi de önemli bir etkendi. Ne Trabzon'dan, ne de G.Saray'dan tek futbolcu yoktu. Bu da onları hırslandırdı. Sonunda da bu şampiyonluk geldi.

Abdullah Avcı sakın bahane bulmasın.

Bu 'Galatasaray Canavarı'nı yaratan kendisi oldu. Arada 8 puan fark varken iki maç daha alsaydı dün gece bu canavar onu yutmayacaktı. Bütün bunlar üst üste gelince Galatasaray şampiyon oldu.

Tabi işin başka perde arkası da var;

Galatasaray, gelecek 1 milyar TL civarındaki parayı iyi kullanırsa Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki farkı daha da açabilir. Onun için de Beşiktaş ve Fenerbahçe, Başakşehir'den yana omuz verdiler. Çünkü bu ikisi önümüzdeki yıl Başakşehir'i badem yaparlardı.

Hakemler mi?

Bu senenin en kötüleri onlardı. Bütün takımların canına ot tıkadılar. Kimse çıkıp "Bana senden daha fazla haksızlık yapıldı" diyemez.

Federasyon deseniz o da bir alem. Son hafta verilen cezalara bakın, rezilliği görürsünüz.

Kulüplerde para yok. UEFA'nın beyzbol sopası hepsinin beyninde! Bütün bu ortamın gerginliğine rağmen Fatih Terim işi bırakmadı.

Yalnız bir şey daha var. Onu unutmayalım.

Başakşehir Avrupa'da yok, geliyor Türkiye Kupası'nda yok. Beşiktaş kupada ihraç yok, saçma sapan bir sebeple aldıkları idari kararla… Eeee Fenerbahçe ligde yok, kupada yok.

Ondan sonra da diyorlar ki Fatih Terim agresif. Yahu kardeşim adam gazozuna maç yapsa hırsla o gazozu kazanıp içmek istiyor.

Sizler de o gazozu elinizin tersiyle itip direkt ziyafete konmak istiyorsunuz.

Adam üç kupada da terinin son damlasına kadar mücadele etti.

Tebrik etmekten başka yapacak bir şey yok.

Bükemediğin bileği öpeceksin.

NOT: G.Saray yönetimi stadın önüne Terim'in heykelini dikecekmiş. Bence Terim'den önce stadın önüne Feghouli'nin heykelini diksinler.