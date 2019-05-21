Oynamadan kazanmak

Düşünebiliyor musunuz, F.Bahçe takımı Erzurum'a düşte hattında gelseydi ne olurdu? Ne muazzam bir maç seyrederdik! Çünkü rahatlamış F.Bahçe böyle oynuyorsa, stresli F.Bahçe nasıl olurdu acaba?

Erzurumspor düşme hattında...

Maç boyunca 6-7 pozisyon yakalıyor ancak atamıyorlar. Bir penaltı var, verilmesi çok zor pozisyon! Soldado bile penaltıya inanmadı. Burada benim dikkatimi çeken başka bir olay var. Karşılaşmanın 'VAR' hakemi Koray Gençerler.. Cuma günü bir maça çıkıyor, orta hakem olarak ve maçı idare ediyor. Sonra durmuyor; cumartesi, pazar ve pazartesi günleri 'VAR' hakemi oluyor! Bu Koray Gençerler, yıllardır ne muazzam bir hakemmiş de bizim haberimiz yokmuş.. Öyle ki, bu penaltı pozisyonu için hakemi çağırıyor..

Pozisyon hakemin gözünün önünde oldu ama görmesine rağmen vermedi; VAR çağırdı, izledi ve verdi!

Peki; büyük takımlardan biri olmasaydı da, diğer takımlardan biri olsaydı, Koray Gençerler bu pozisyonda orta hakemi çağırır mıydı acaba? Eğer 'çağırırdım' derse ben de ona 'Nah çağırırdın' derim.

Bu sene hakemler sezon başından beri maalesef kötüler. Gelen komite, giden komite için diyordu ki, "Başka adam yok mu da, iki gün süt üste hem maç hem de VAR hakemi yapıyorsunuz adamı" diye...

Bunu diyenler, 4 gün üst üste aynı adama görev veriyorlar. Belki de bu adamın, bir kez orta üç kez de VAR hakemliğinden para kazanmasını istiyorlar. F.Bahçe takımı yine iyi futbol oynamadan kazandı. Rakibine de bol bol gol pozisyonu verdi. Seneye şampiyonluğa oynayacağız diyorlar ama bu nasıl olacak bilemiyorum.

Aslında düşen takımlar sezon başında bu işe sıkı sarılmıyorlar. İlk 10 maçta bol puan toplasan, sonraki maçlarda da biraz dikkatli olsan, küme düşmezsin. Ama sonradan Arap atı gibi açılmak istersen, her takım Arap atı gibi oluyor; o zaman da iş foto-finişe kalıyor!

Erzurumspor düşmeme mücadelesi veriyor. F.Bahçe'de ise dün akşamki kadrodan seneye kaç kişi kalır?

F.Bahçe şampiyonluğa oynayacağım derse, dünkü kadrodan yeni kadrosuna kaç kişi girer acaba? Artık işler öyle eskisi gibi kolay değil. Son olarak, "Hakem nasıldı?" derseniz; kendi gözüne inanmayıp 'VAR'a inanan bir hakeme, ben inanmam!