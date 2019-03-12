Muslera ‘Muslera’ olunca

5-0’ı gören ‘G.Saray ezdi geçti, Antalya’yı duman etti’ diyebilir ama kazın ayağı öyle değil. Skor 1-0’ken üç net pozisyonu kurtaran Muslera dünkü maçı çevirdi.

Dün öğlen evden çıktığımda mahallede bir kalabalık vardı. Ne olduğunu sordum, bitişik komşunun kedisi kaybolmuş.

Çok cevval bir kediydi. Duvardan atlar, daldan dala zıplardı. Bir gündür kayıpmış ve bulamıyorlarmış.

Akşam Galatasaray-Antalya maçını seyredince kedinin nerede olduğu meydana çıktı. Kediyi Muslera yutmuş! Öyle oynandı ki şaka gibi.

Maça gelmeyenler ve seyretmeyenler 5-0'ı görünce "Galatasaray ezdi geçti, Antalya'yı duman etti" diyecekler ama kazın ayağı öyle değil.

Galatasaray bir gol attı, tamamen tesadüf. Gol vuruşunu yapan Feghouli, sağdaki arkadaşına verecekken alakasız bir şut çekti, top rakibe çarpıp sekiyor ve alakasız bir gol oluyor. Sonra başlıyor Muslera kurtarmaya… Maç devam ediyor Muslera en az üç net gol pozisyonunu kurtarıyor.

İşin ilginç yanı; G.Saraylı oyuncular diyor ki "Muslera'ya ayıp oluyor.

Biz neler yapıyoruz, adam neler yapıyor" Sonra biraz oynamaya başlıyorlar.

Şimdi burada biraz duralım… Bu Galatasaray kadrosunda eğer Luyindama ile Marcao yan yana oynayacaksa kesinlikle bunların önünde Donk oynar. Yani Fatih bu klasik üçlüyü bozmazsa Galatasaray'ın bundan sonraki maçlarda işi biraz rahatlar. Çünkü bu üçlü olursa diğer iki adam rakibin üzerine daha rahat gidebiliyor.

Bunun başka bir şekli yok. Ama Fatih hala burayı değiştire değiştire oynatıyor. Ama olmuyor işte...

Dün gece Muslera kurtardı, Galatasaray attı; Muslera kurtardı Galatasaray attı. Tahmin ediyorum en az 7 tane kurtardığı top var.

Muslera, 'Muslera' olunca G.Saray'ın işi kolaylaşıyor. Biraz sallanınca hemen "Muslera gidebilir, genç kaleci alalım" görüşleri ortaya atılıyor. Bence bu büyük haksızlık.

Muslera'nın Türkiye'de olduğu 8 seneye baktığınızda eğer Muslera'ya taş atıp tenkit ederseniz yukarıda Allah var, sizi çarpar! Dünkü maçı resmen Muslera çevirdi.

Hakem iyi niyetle maç yönetti.

Ama bazı pozisyonlar var ki futbolcunun ağzına ciklet vermeyeceksin. 10.dakikada G.Saraylı oyuncu kambura tayıyor, Antalyalı oyuncu onun üzerinden düşüp neredeyse sakatlanacak ama faul vermiyorsun. Bak! Bu çok ufak bir şey gibi gözükebilir ama değil.

Bu pozisyonu çözüp ona göre karar versen herkes senin futbolu çok iyi bildiğini görecek ve ona göre hareket edeceklerdir. Bu bazılarına detay gibi gelebilir ama başarı detayda gizlidir.