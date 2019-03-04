Bahaneye gerek yok

Erzurum’da saha şartları iyi. Hakem dersen onda da bir sıkıntı yok. Yani sığınacak bir bahane yok. Terim’in 11 tercihi yanlıştı. Obertan şov yaptı.

Galatasaray geçen hafta hak etmediği bir şekilde son dakika golüyle kazandı. Erzurum'dan da hak ettiği şekilde 1 puanla döndü. G.Saray 3 puan çıkarsaydı Erzurum'a yazık olurdu.

Saha şartları iyi. Aman aman bir şey yok.

Yani Galatasaray hiçbir şekilde buna sığınmasın.

Zaten bu tip şeyleri çok dillendirdikçe futbolcu da bu bahanelerin arkasına sığınıyor.

Nasıl olsa yönetici ve teknik adam bunları söylüyor. Biz buradan galip gelemesek de bahanesi hazır.

Hakem dersen bu maç da o da yok bahaneye sığınacak.

Ama gündüz Malatya-Başakşehir maçını söylerseniz Arda'nın lehine bir penaltı veriliyor inanılır gibi değil.

Pozisyonu çok sıkarsan faulü Arda'nın aleyhine vermen lazım. Yani öyle bir penaltı.