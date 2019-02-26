Hak yerini buldu

O kadar çok yazacak şey var ki, ancak bir kısmını yazabiliriz. Biz kestirmeden gidelim. İlk yarı rezalet, çok kötü, iğrenç bir F.Bahçe. Hangi açıdan? Kötü oynayabilirsin ama böyle mücadele etmeye hakkın yok. Hele ki senin durumun malum. Beşiktaş, bu devrede ne yapılacak, onu yapıyor. Bu kadar rahat bir 3-0'ı uzun yıllar hiçbir şekilde görmemiştir Beşiktaşlılar. Sahada vazifesini yapmayan yok, sarı-lacivertlilerde ise vazifesini yapan yok. Önemli bir şey var. O da ne mi? Gökhan Gönül 1 gol attırıyor, penaltıdan; 1 de gol atıyor.. Ne yapıyor? Adam gibi hareket ediyor. Sevinmiyor eski kulübüne karşı, saygılı!.. Aklıma Tolgay Arslan geliyor. Biri siyah, biri beyaz. Yediğin tabağa tükürmeyeceksin! F.Bahçe'nin Zenit maçını izledik. Orada ışık vermişlerdi. Rövanştan evvel şu yorumu yapmıştım: "Bu Fenerbahçe birine patlayacak ama kime?" Evet, Fenerbahçe ilk yarıda patladı ama kendine; yani bombayı elinde patlattı.



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Peki aynı Fenerbahçe'ye ikinci yarıda ne oldu da bu tarz oynadı? İki değişiklik! Demek ki Ersun Yanal'ın aynaya bakması lazımmış. Halen daha bu kadar maçtan sonra futbolcularını tanıyamamışsan, rakibe göre de bir kadro çıkartamamışsan, bu senin ilk yarıda çıkarttığın kadronun ne kadar rezalet olduğunu gösteriyor. İki dokunuş, sarı-lacivertlilerin şeklini değiştirdi. O Fenerbahçe gitti, başka Fenerbahçe geldi.. İkinci yarıdaki F.Bahçe köküne kadar doğru. Çok mu iyi oynadılar, hayır. Ama mükemmel mücadele ettiler. Tekmeye kafa soktular, hiçbir ikili mücadeleden kaçmadılar, pozisyonların sonuna kadar adeta savaştılar. Bu da şunu gösteriyor; Fenerbahçe fizik olarak ligin ilk yarısındaki F.Bahçe değil. Nitekim Zenit maçında da bunu gördük. O zaman dünkü maç gösterdi ki, sorun Ersun Yanal'da.. Takımı fizik olarak bir yerlere getirmişsin ama taktik ve teknik olarak hata sende, bu kadar basit! Uzun yıllardır böyle bir maç seyretmedik. Peki, maçı iki taraf da alır mıydı? İlk yarıdaki Beşiktaş maçı kaybetseydi, onlara yazık olacaktı. Fakat ikinci yarıdaki Fenerbahçe kaybetseydi, bu sefer de onlara yazık olacaktı. Yani hak yerini buldu. Her şeyiyle, tepeden tırnağa 3-3'lü hak eden bir maç oldu. Dün sahadaki hakem, son zamanlarda seyrettiğim en iyi Bülent Yıldırım'dı. Demek ki bazı şeyler, bazı şekilde oluyormuş. VAR da doğru çalışınca, kimsenin bir şey söyleyecek hali kalmadı. İşte VAR, bunun için VAR..



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İlk yarıdaki Beşiktaş'ta teşekkürler, ikinci yarıdaki F.Bahçe'ye teşekkürler.. İlk yarıdaki Şenol Güneş'e teşekkürler, ikinci yarıdaki Ersun Yanal'a teşekkürler. VAR'a ve hakeme de yaptıkları ortak çalışmadan dolayı teşekkürler. Demek ki istenince bazı şeyler oluyor. Seyirci açısından da keyifli oldu. Hem statta hem de TV başında.



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Peki 3-0 gibi bir neticeyi eline aldıktan sonra Şenol Güneş, biraz cesaretli olup maçın ve oyunun üzerine gitseydi, korkmasaydı; bu maç böyle mi olurdu? Bunun hesabını da Şenol Güneş verecek. Tıpkı ilk yarıdaki kadroyu çıkaran Ersun Yanal'ın vereceği hesap gibi.. F.Bahçe için 1 puan kazançtır. Çünkü F.Bahçe artık 18 takımın içinde düşen 3 takımın arasına girmeyecek, hedefi o... Ama Beşiktaş için 1 puan çok kötü oldu. Çünkü yavaş yavaş ikincilik şansları da eriyor onların. 18'de ya 1'inci, ya da 2'inci olmanın peşindeler.. Ama ikisinden de uzaklaşıyorlar.