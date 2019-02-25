Galatasaray iyiye gitmiyor

"Galatasaray iyi oynamıyor. Hakemdir, rakiptir, hoca beyanatıdır vakit geçiriyorlar Dün de kaleci hatası ve şansla kazandılar. Böyle giderse zirveden uzaklaşırlar"



Tuhaf bir lig maçı oynandı.

Sarı-kırmızılılar, yeşilli takıma göre daha fazla hücum ediyor gözüktü ama rakip defansı açmak için yapması gerekeni yapamadı.

Peki rakip takım Akhisar oyunu çirkinleştirecek, vakit geçirecek bir şey yaptı mı? Hayır. Ya hakem? Hakem için şunu söyleriz;

'Saha ve seyirci avantajı deriz' ya hani hakem buçuklu pozisyonların hepsini sarı-kırmızılıların lehine çaldı.

Akhisarlı futbolcular çok beyefendiler.

Bu pozisyonlarda bile hakemi zorlamadılar.

Galatasaray hücum eder gözüküyor ama rakibin oynadığı şekle göre istenileni yapamıyor. Niye? Akhisar, ceza alanı önünde bir huni yapmış.

Galatasaray ise topu çizgilerine açmadan, aut çizgilerine inmeden hep göbekten girmek istiyor. Zaten rakibin istediği bu. Seni huninin içine sokuyor, orada boğuyor. Bakın 90 dakika içinde G.Saray'ın uzaktan şutlarla direkten dönen topları dışında doğru dürüst pozisyonu yok.

"Peki attıkları gol ne?" derseniz, Lukac'ın inanılmaz bir şekilde yaptığı hata G.Saray'a 3 puanı getiriyor.

Şimdi sadede gelelim... Galatasaray uzun zamandır iyi oynuyor mu?

Hayır. Hakemdir, rakiptir, hoca beyanatıdır...

Vakit geçiriyorlar. Bu tarz oynamaya devam ederlerse zaten zirveden uzaklaşırlar. G.Saray dün oynadığı futbolla, yaptığı mücadeleyle değil, yüzde 100 kaleci hatası ve Akhisarspor'un şanssızlığıyla maçı kazandı. Ellerindeki kadroya göre daha farklı oynamaları gerekir.

Yönetim bu konuda elinden gelen her şeyi yaptı. Transfer dendi, santrfor dendi. İki tane aldılar! G.Saray bu takımla bu futbolu oynuyorsa bundan sonra hedefte bir kişi vardır.

O da Fatih Terim. Bu kadar basit!

Dün gece Akhisar'a yazık oldu.

Futbol ilahları onların yanında değildi.

Galatasaray hak etmediği bir şekilde bir üç puan kazandı.

Tabii hakemin de itmesiyle… Akhisar hücuma çıkıyor, öyle iki pozisyonda Akhisar aleyhine faul çalıyor ki alakası yok. Bir tanesinde Akhisar santrforu artık sinirlenip tebrik ediyor ve alkışlıyor, sonra da sarı görüyor. Aslında hakemin utanması lazım. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali mağdur olana bir de sarıyı yapıştırıyor. Yani erkeklik yapıyor.

Zaten başka türlü hakemlik yapamazlar, bu maçları onlara vermezler.

Siz daha bekleyin. Daha neler göreceğiz, neler göreceksiniz neler!