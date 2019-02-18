Diagne biraz şekerli!
Galatasaray’ın forveti her an atılabilir. Normal kafaya sahip oyuncu değil. Aslan elinde ne zaman patlayacağı belli olmayan el bombası ile oynuyor. 9’da rakibin burnunu kanattı. Hakem görmedi. VAR ne yaptı? Eyyam...
Galatasaray hiç zorlanmadan kazandı. Çünkü Kasımpaşa o bildiğimiz ilk yarıdaki Kasımpaşa değil. Ölmüş ağlayanı yok.
Trezeguet ne yaparsa o...
O da tek başına ne yapsın.
Böyle giderse zaten Kasımpaşa ayağına beton bidon bağlanmış ve denize atılmış adam gibi hızla aşağı iniyor. Kendi iç sorunları.
Eh işte. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Bu Diagne denen futbolcu biraz şekerli. Çünkü maçın içinde her an bir şey yapıp atılabilir.
Normal bir kafaya sahip oyuncu değil. Galatasaray'ın başına iç açacağı benziyor.
9. dakikada rakibinin burnunu kanatacak kadar darbeyi hadi hakem görmedi.
VAR'daki hakem ne yaptı?
Eyyam.
Çünkü kamerada net gözüküyor.
Galatasaray tüm maçlarda elinde ne zaman patlayacağı belli olmayan el bombası ile oynuyor.
Hakemden açılmışken iki cümle daha yazalım.
İkinci yarı Belhanda'ya yapılan hareket de net kırmızı.
Eğer sen kırmızıyı veremezsen bu sefer futbolcu, futbolcuyu cezalandırmaya kalkar.
İşte hakemlik böyle bir şey. Sen teknik direktörün gördüğünü göremiyorsun.
Yaptığın iki halt daha var.
Birinde topla çarpıştın, diğeri adamla. İkisi de çok iyi akın başlangıcıydı.
Sizlere çok iyi tırpan vurmak lazım ama bu tırpanı vuracak Türkiye'de komite var mı bilmiyorum.
Yalnız onlara da şunu söylemek lazım; Muslera'ya çok top veriyorlar.
Muslera da arkadaşına vermek istiyor.
Galatasaray'ı beğendim mi?
Ehhh işte. Çok da değil.
Kasımpaşa'yı beğendim mi? Rezalet.
İşte size maçın özeti. 4-1 kimseyi aldatmasın.