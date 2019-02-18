Diagne biraz şekerli!

Galatasaray’ın forveti her an atılabilir. Normal kafaya sahip oyuncu değil. Aslan elinde ne zaman patlayacağı belli olmayan el bombası ile oynuyor. 9’da rakibin burnunu kanattı. Hakem görmedi. VAR ne yaptı? Eyyam...

Galatasaray hiç zorlanmadan kazandı. Çünkü Kasımpaşa o bildiğimiz ilk yarıdaki Kasımpaşa değil. Ölmüş ağlayanı yok.

Trezeguet ne yaparsa o...

O da tek başına ne yapsın.

Böyle giderse zaten Kasımpaşa ayağına beton bidon bağlanmış ve denize atılmış adam gibi hızla aşağı iniyor. Kendi iç sorunları.