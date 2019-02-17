Hepiniz yok olun

Klasik Aykut Kocaman takımı... Herhangi maça gitsen, bir takımı seyretsem, "Bu Aykut Kocaman'ın takımı" diyebilirim. Çünkü onun bir oyun şekli var ve bunu oynatıyor.

Allahı var, iyi de oynatıyor. Bazılarına sempatik, bazılarına antipatik gelebilir. Bu onların sorunu, Aykut puanlarını alıyor!



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Dün gece maçın üçte ikisini Konya 10 kişi oynuyor. Önce onu yazalım.. Konyasporlu oyuncu atılır mıydı? F.Bahçe oyuncu ile Konyalı oyuncu mücadeleye giriyorlar.

F.Bahçeli oyuncu yüzü koyun yere düşüyor. Konyalı oyuncu da onun arka tarafından ona basmamak için mücadele ederken bakın çok net söylüyorum yere düşen F.Bahçeli oyuncunun sol ayağı, havadaki Konyalı oyuncunun ayağına çarpıyor! Ve Konyalı da mecbur oluyor, F.Bahçeli futbolcuya basmaya, Zaten basar basmaz da kurtarmaya bakıyor.

Şimdi bunu sahada hakem olarak çok net göremeyebilirsiniz, olabilir. Ama 'VAR'a gittiğinde de bunu çözemiyorsan eğer, futboldan nasibini almamışsındır.

Sen, bir takımı 60 dakika haksız yere 10 kişi oynatıyorsun.



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Sonra Konya'nın aleyhine bir penaltı pozisyonu var. Jailson, topa kafa vuracakken Konyalı oyuncu Zuta, Fenerbahçeli oyuncunun suratına iyi bir darbe geçiriyor.

Yorumsuz, net bir penaltı! Dakika 23, F.Bahçe'nin penaltısı güme gidiyor. Hem de VAR'a bakarak!

Peki, dakika 13... Skrtel, rakibine iki ayakla dalıyor. Önce sol ayak tabanı rakibin kaval kemiğine geliyor, sonra iki ayağını büküyor, sanki tarak kemikleri rakibe gelmiş, hareket tehlikesizmiş havası veriyor.



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Hakem de o pozisyonda sarı veriyor. Peki, sarı için VAR çağırmaz ama pozisyon net kırmızı, niye çağırmıyorsun? Sen VAR'a çağır, seyretsin, kararı hakem versin!

Kararı sen niye veriyorsun VAR'da?

Zaten işin saçmalığı da burada.

VAR'lar artık maçı idare etmeye başladı, hakemin üzerine çıktılar.

Bakın yarım saatte sahada neler olmuş. Bir takımdan oyuncu kırmızı kart görüp atılacakken, rakip takımdan atılmış ve adamları 60 dakika 10 kişiye mahkum etmişsin.

Bunu yaparken, şunu mu düşündün Fırat bey; Skrtel'i atamadım, penaltıyı da vermedim; eşitledim!

Eski ağabeylerinizin mantığıdır bu. Artık VAR varken de bunları yapıyorsunuz ya, bence hepiniz yok olun, yapanlar gelsin. Siz daha çok komite gönderirsiniz, hatta siz federasyon da gönderirsiniz!



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Konyaspor'un 60 dakikalık mücadelesini tebrik etmek lazım.

Doğru oynadılar, 1 puanı da kaptılar. F.Bahçe ne yaptı? En fazla böyle oynayabilirdi, onlar da 1 puanı aldı. F.Bahçe'nin 10 kişi kalmış rakibine oranla çok farklı oynaması gerekirdi. Bence hakeme de şükretsinler!



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Peki niye hakeme şükretsinler diyorum? 11'e 11 oynamak farklı, 11'e 10 oynamak farklı.. Hakem penaltıyı vermedi; gol olurduolmazdı ayrı bir konu! Ama anlaşıldı ki bu sezon çok baş ağrıyacak!

Biz, pompa yapmaya bayılıyoruz.

Fenerbahçe, Sadık'ı transfer etti.

Tamam, iyi mücadele ediyor. Peki F.Bahçe'nin bu bölgedeki yarasını sarabilir mi, biraz zor görünüyor.

Hani Mevlana'ya gidersiniz, o törenlerde semazenler muhteşem dans ederler, dönerler ya; Fofana da Sadık'ı aynen öyle semazen yaptı, arkadan da golünü attı.