Seri sonu satış!

Düşme mücadelesi yapan iki takım. Fenerbahçe ve Kayserispor. Artık bu saatten sonra küçükmüş büyükmüş hepsi hikaye. Tabelaya ve puan cetveline bakacaksın.

Fenerbahçe'nin basın gücü var. Seyirci gücü var. Tamam iyi güzel de maça çıkarken dediler ki:

Fenerbahçe bir seri yakalayacak!..

Onlar eskidendi. O seriler bitti.

Fenerbahçe seriyi yakalayım derken seri sonu satışa geldi.

Peki seri sonu satış nasıl olur?

İsmi üzerinde serileri bitmiştir veya defolu mallar vardır. Onları ucuz ucuz satarsınız. Bu satmanın bin tane şekli vardır ve manası. Her şey parayla satılmaz. Öyle bir yerde satarsın ki bunun parayla pulla değeri olmaz.

Mesela dün akşam Soldado'nun yaptığı.

Bir futbolcu atılır, kabulüm.

Pozisyon icabı atılır, takım için atılır.

Hiç kabul etmem ama sinirlenir atılır.

Ona bile varım. Ama bir futbolcu küfür ederek atılmaz. Bunun adı takımı açısından satıştır. O futbolcu artık o takımda olmamalı.



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Bakın ne kadar net şeyler söylüyorum. Çünkü takımını seven bir adam bu dangalaklığı yapmaz.Şimdi gelelim Kayseri'nin attığı skoru tayin eden gole. Serdar Aziz bir büyük takımdan bir başka büyük takıma geldi.Beyanatlar verildi her şey güzel.Eeee... Yandan orta geliyor. Ceza alanı içi. Senin rakibinle kalenin arasında olman lazım. Neredesin?Rakibin kaleye daha yakın. Sen karşı kaleye daha yakınsın.Bu nasıl bir anlayış.Bir defans adamı bunu yaparsa büyük takımda nasıl oynar? Bir düşünün.Pozisyona bir daha bakın.Gelelim doksan dakikaya.Maçın tamamının oyununa ve topuna hakim takım Kayserispor.Fenerbahçe arada bir şöyle çıktı o da Lafontain'den masallar. Bu maça çıkarken 22 puanlı Kayserispor, 23 puanlı Fenerbahçe'ye göre çok daha iyi oynadı ve 23 puanlı Fenerbahçe'yi geçerek 25 puana ulaştı.

Kayseri'nin bir golü sayılmadı.

Hakem önce verdi. Sonra VAR'a gitti.

Peki o ikili mücadelede hakemin verdiği ilk karar mı doğruydu, yoksa VAR'a bakarak verdiği karar mı?

Sorun hakeme. Ben hala huzursuz olduğu fikrindeyim.

Çünkü sahanın içinde canlı ile özellikle ikili mücadelede VAR'da yorum olarak değişebilir. Bu çok doğal bir olay. Zaten sana göre, bana göre olayı işte burada çıkıyor meydana. Ama futbolda hiçbir gün bitmeyecek.



KAÇ TANESİ BÜYÜK TAKIM FUTBOLCUSU?

Her şeyi bir tarafa bırakın. Dün akşam Kayseri'de sahaya çıkan Fenerbahçe kadrosunu tahtaya yazın. Oyuna girenler dahil. Kaç tanesi büyük takım futbolcusu?

O zaman zaten soruya cevap vermiş olursunuz.