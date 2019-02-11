Nagatomo'nun küfürü, Diagne'nin ikinci sarısı, Marcao'nun Ekuban'a yaptığı penaltıyı görmeyen bir hakem sahada.

Bu maçta ne taktik konuşulur, ne teknik!

Tek kelime var söylenecek o da şudur; Ohaaa!!!



Seyirci harika, ortam güzel, iki takım da top oynamaya niyetli.

Galatasaray ilk 20 dakika sağdan soldan müthiş pozisyonlar yaratıyor. Sonra Trabzonspor dengeyi sağlıyor. "Enteresan bir maç izleyeceğiz" diyoruz. Trabzon tahminlerin üstünde sahaya iyi yayılıyor ve direnç gösteriyor.

Sonra sahneye hakem çıkıyor. Ümit diye biri… Penaltı mı, ofsayt mı deniyor? Ofsayta bakıyoruz. Çizgiyi çekiyorlar ama nasıl! O kırmızı ile mavi çizgiye bakınca bir de oyunculara bakınca biraz tuhaf geliyor. Çizgiyi çekenlerin günahları boynuna. Çünkü önlerinde son derece teknolojik aletler var. Ama penaltı net penaltı.

Sonra sahneye bir kez daha hakem çıkıyor.

Nagatomo çok net bir biçimde, iki gün evvel Soldado'nun hakeme söylediği kelimeyi söylüyor. Hakem duyuyor, görüyor ama vermiyor. Üç maymundan biri oluyor!

Sonra Trabzon hücuma çıkıyor. Rodallega göbekten tehlikeli bir şekilde top sürerken Diagne arkadan gelip net bir biçimde adamı indiriyor. Eee Diagne'nin evvelden sarı kartı var. Verse kırmızı olacak! Yüreği yetmiyor! Ama daha sonra o pozisyonun çok benzerlerine sarı kart veriyor. Niye? Çünkü sarı kartı olmayan futbolculara gösteriyor bizim 'erkek' hakem!

Hakem bazen erkekleşiyor, bazen de tuhaflaşıyor. Yumuşak yumuşak kararlar veriyor!

Öyle işler yapıyor ki; Bir tarafa sertleşen adam, sonra ne kadar yumuşuyor onu anlayamıyorum.

Sonra ikinci yarı Marcao, ceza alanında Ekuban'ın ayağına basıyor. VAR çağırıyor, 10 dakika izliyor. Yahu arkadaş hadi maçın içinde görmedin. 10 dakika TV'de izleyip göremiyorsan bu işi neden yapıyorsun kardeşim!

Bu pozisyondan 10 dakika sonra buna benzer bir pozisyon var hem sarı veriyor, hem faul.

Bir yerde 'yumoş yumoş' olan hakem öbür tarafta sertleşiyor. 80'de Linnes bir pozisyona giriyor sarı kart gösteriyor. Peki aynısını Diagne yapmıştı niye aynı uygulamayı yapmıyorsun!

Sonra da tribünler "Yumuşak Hakem" diye bağırınca kızıyorsun!

Ayağa basılan pozisyonda VAR'a gidip, izleyip penaltı vermiyorsun. Ben sizden şüphelenirim.

Neden biliyor musunuz? Acaba organize bir işe mi girdiniz? Çünkü organize işler insanları şişler!

Bakınız… Maçı yazalım, futbol yazalım dedik.

Nereye geldik? Şimdi şemsiyeyi ters çevirelim.

Dün gece aynı kararlar G.Saray'ın aleyhine olsaydı Türkiye'de neler olurdu?

Bütün bunlardan sonra bir çift laf Trabzonlu futbolculara söyleyeceğim; Hepinize helal olsun. Hakeme rağmen iyi mücadele ettiniz ve oyundan atılmadınız. İsyan edip, 1-2'niz atılsa hakem haklı olacaktı belki. Bu mücadeleyle hakemin 'iğrenç' yönetimini açığa çıkardınız.

G.Saray'ın galibiyetine büyük bir gölge düştü.

Merak ediyorum bundan sonra aleyhlerine olan bir-iki pozisyonda ne diyecekler acaba!

Bu maç yorumumu tek kelimeyle bitireceğim.

Kim veya kimler üstüne alınır bilmem;

OHAAA!!!