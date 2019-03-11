Balta gibi gol yedin

Bu maçı teknik-taktik açıdan yazmak hikaye...

İşte Beşiktaş orta sahadan böyle çıktı, şöyle şut attılar Konyaspor böyle defans yaptı, hepsi hikaye...

Dün akşam oynanan bir filmin sonuydu. Aktörler Fikret Orman ve Şenol Güneş.

İki yıldır öyle bir film oynadılar ki perdenin önünde ayrı arkasında ayrı oynadılar.

Herkesi aptal yerine koydular.

Ama bu filmin sonunda bence ikisi de kaybetti.

Asıl kaybeden ise muhakkak ki Beşiktaş taraftarı oldu.

Yazık ettiler Beşiktaş taraftarına.

Bu nasıl bir egodur! Burada siz mi önemlisiniz, Beşiktaş mı?

Bakmayın Beşiktaş maçı son anda kazandı.

Ama sonucu gene iyi olmayacak böyle devam ederlerse.

Beşiktaş seyircisi çok net mesaj verdi. Şenol'a "Git" dedi, Guti'ye "Gel" dedi. Yönetime de "Gidin" dedi. Bakalım filmin ikinci sahnesi ne olacak? Beşiktaş takımı iyi mücadele etti ama kopuk kopuk oynadılar. Konyaspor'un golcüleri yoktu. Yani bu maçı biraz sağlam takımla oynasalar iş çok farklı boyutlara giderdi.

Bu Konya takımı, hücumcuları olmasa bile yürüye yürüye Beşiktaş ceza alanına girdi.

Konya kalecisi Serkan iyi maç çıkardın ama kardeşim dakika olmuş 90+3... Beşiktaş ne var ne yok saldırıyor, Eğer kaleni korumak istiyorsan futbol topunu kalenin en uzak yerinde tutacaksın. Çünkü rakip hata yapabilir. Sen ne yapıyorsun?

Topu Ali Turan'a verip balta gibi gol yiyorsun.

O zaman buralarda kalırsınız yukarı seviyeye çıkamazsınız.

(Ben bu yazıyı hakem 90 dakikayı bitirdiğinde yazdım ve Takım Oyunu'na girdim)



SOYADIN YAKIŞMIYOR

Beşiktaş Ali Palabıyık'ı istemiyordu, verdiler. Ali Palabıyık da acaba ona göre mi maç idare etti?

Kendini sorgulasın. Şimdi bu cümleleri neden kurdum aslında birkaç pozisyon var ama ben size palamut gibisini anlatayım. Dakika 90 artılarda Konyalı futbolcu sağ kanattan ceza sahasına giriyor, tam orta yapacak ayağına tekmeyi yiyor. Zor ayakta duruyor yine de ortayı atıyor.

Tabii eğer hakemsen avantaja bırakırsın gol olursa verirsin, olmazsa penaltıyı verirsin. Ne dersin Palabıyık? Soyadın sana hiç yakışmıyor