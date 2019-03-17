Bu Beşiktaş’ın işi zor – Erman Toroğlu – Fotomaç
17 Mart 2019, Pazar
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Haberler Yazarlar Erman Toroğlu Bu Beşiktaş’ın işi zor

Bu ’ın işi zor

arabayı bir türlü 4. ve 5. vitese alamıyor, 2 veya 3'te gidiyor. Hani rakip takım katı defans yapsa, seni sinirlendirse, pislik yapsa hak veririm. Ancak rakip 'de bütün takım olduğu gibi top oynamak istiyor, iyi de oynuyor.
Fakat Beşiktaş iyi oynayamıyor.
Siyah-beyazlılar, 'a derinlemesine top atarak oynamaya kalktı ama başarılı olamadı. Golü kenardan gittiklerinde buldular.
Quaresma'nın ortasında Göztepe savunması yerini alamadı. Burak da boş kalınca çok güzel bir kafa vuruşuyla ağlarını havalandırmayı başardı.
Sadece koştular Peki başka ne yaptı Beşiktaş?
Sadece koştular. Karşılaşmanın neticesi adaletli mi? Bence hayır.
Göztepe bu mücadelesi ve oyunuyla 'tan en az bir puanla çıkmalıydı. Ancak sarı-kırmızılılardaki teknik adam değişiklikleri onları geri götürdü.
Şimdi alıştıkları bir teknik adamla çalışıyorlar. Zaten onun da avantajını dün oynadıkları futbolla gösterdiler.
Eskiden yedek kulübesinin önünde Şenol'u görürdüm.
Herhalde birileri söyledi de Guti de kulübeden çıkmaya başlamış.
Bu maç Beşiktaş'ın oynayabileceği en kolay karşılaşmalardan biri olarak gözüküyordu. Ancak çok zor geçti.
Bundan sonra Beşiktaş'ın maç serisi çok zor. 'ye gidip, içerde lider ile oynayacaklar.
Daha sonra deplasmanı, Vodafone Park'ta Ankaragücü sınavı, 31. haftada da deplasmanda derbisi...
Hakemler iyi değil Bu maçları özellikle yazdım.
Beşiktaş, bu rakiplerden kaç puan alır? Kenardaki 'in suratına baktığımda zor gözüküyor.
Öyle bir lig yaşıyoruz ki, 5. ile 16. takım arasında 4 puan fark var. Yani 2-3 galibiyetle ligi 5. de bitirirsin, 2-3 mağlubiyetle küme de düşebilirsin. Alınan her bir puanın çok önemli olduğu haftalara girdik.
Daha az hata yapan hedeflerine ulaşacak.
Bu arada karşılaşmalar sahada oynanıyor tamam da, 'Hakemler nasıl?' derseniz, cevabı ortada:
Maalesef iyi değiller.

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