İste Terim’in G.Saray’ı – Erman Toroğlu – Fotomaç
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HEPSİ
    28 Ağustos 2018, Salı
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    İste Terim’in G.Saray’ı

    1-0 galip… Ani bir atağa çıkıyor sarı-kırmızılılar, top Sinan'da… Acaba topu nasıl kullanacak, kim gol atacak diye bakıyorsunuz. Ama Sinan dağlara, taşlara rezalet bir iş yapıyor.
    Şimdi düşünün! O topu kullanamadın, maçı 2-0 yapamadım, top döndü gol oldu 1-1, bir gol daha oldu 2-1. Şimdi Sinan için yazılacak ve söylenecekleri bir düşünün!
    Amma velakin ikinci yarı başlıyor. Sahneye yine Sinan çıkıyor. Vuruyor, atıyor, attırıyor.
    Her şey toz pembe Sinan açısından. Fatih hoca da onu oyundan alıp alkışlatıyor.
    Yukarıdaki gibi tersi olsaydı acaba Fatih onu oyundan alırken neler olurdu?
    Bunu niye yazıyorum? İşte futbol böyle bir oyun. Harika dediğin yerde şemsiye ters döner rüzgar yemiş gibi elinden uçar gider.
    Geçen yıl lig başladı. ve G.Saray, fırtına gibi girdi sezona… 7-8 kişiyle hücum, sağdan soldan estarabim, goller atılıyor.
    İyi güzel de her dönen top Galatasaray kalesinde pozisyon oluyor. Yan toplardan goller yeniyor. Yani freni boşalmış yokuş aşağı giden bir kamyon gibi Galatasaray.
    Sonra işler terse dönüyor. Tudor saçma sapan işler yapıyor, 3'lü defans, bilmem ne derken yollanıyor, geliyor.
    Peki Fatih Terim'in geldiği günden, dün akşamki maça kadar Galatasaray'ın geçirdiği evrime bir bakın. Açın maçları seyredin. Nelerin değiştiğini görürsünüz.
    "Alanya zayıf takım" falan diyebilirsiniz, tamam ama burada önemli olan Alanya'nın gücü veya zayıf olması değil. Fatih Terim Galatasaray'a ne yaptırmak istiyor?
    Şunu görüyoruz; Öyle topyekün gitmek yok. Geri dönüşler çok çabuk olacak. Rakip takım orta sahayı rahat geçemeyecek.
    Zaten rakip takım biraz çabuk geldiğinde eğer Galatasaraylı oyuncular dönemezlerse Fatih Terim kenarda deliriyor.
    Peki Galatasaray ideal mi oyun oynuyor?
    Değil… Bence hala bir çabuk, süratli, rakibe çalım atabilen bir santrfora sahip değiller. Siz de diyebilirsiniz ki "Yahu kardeşim, bunların hepsi olan bir adam 'ye neden gelsin? Avrupa'nın üst düzey takımlarından birinde oynar." Ama Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksan en az öyle bir adam lazım ileride… 'a da Allah sabır ve kuvvet versin! İşleri zor gözüküyor.

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