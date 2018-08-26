Değişim sancısı

Fenerbahçe 3 lig maçında iki mağlubiyet aldı. Geçen sene Aziz Yıldırım bırakacak, seçim olacak ve Ali Koç gelecekti.

Galatasaraylılar ve Beşiktaşlılar da 'Ali Koç' gelsin diyordu. Fenerbahçe'de bir kongre oldu. Haziranda gerçekleşti.

Yani 2 ay önce. Yeni seçilen Başkan Ali Koç sürekli 'Yeni Fenerbahçe' diyor.

20 yıl sonra yeni bir yönetim geldi.

Bu yönetim ezici bir çoğunlukla geldi.

Çünkü eskilerden bıkmıştı.

Kulüpteki maddi sıkıntılar da ortada.

Bunun çözümü için çaba gösteriyor.

Tabii ki iyi işler yapmaya da başladılar.

Mesela iki futbolcuyu sattılar, benim için başarıdır. Öyle birden bire her şey değişmez.

Ali Koç'un söylemlerinden sonra Galatasaraylılar ve Beşiktaşlılar, "Bunları yaparsa biz ne yaparız. Şampiyonluklar hayal olur" demeye başladı.

Ben bunları görmeye başladım.

Fenerbahçe'ye zaman lazım. Bir teknik direktörü sorgulamam için 7-8 maç geçmesi lazım. Ama Fenerbahçe ne hücum yapıyor, ne savunma yapıyor.

Rakibe baskı kuramıyor. Bu büyük bir sıkıntı.

Bakın Şenol Güneş ne diyor? "Gelenler ve gidenler belli değil ki takımı oturtayım" diyor. Ligin en tecrübeli hocası bunu söylüyorsa diğerlerine zaman vermek gerek. Bir şeyler değişecek ama bu biraz sancılı olacak. Biraz sabretmek gerek.



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'Fenerbahçe'nin forması bu ligde yarışır' demek eskiye dönmektir.

Hakem atamalarında kurnazlık, hakem hataları ile galip gelmek... Bu işler bitti.

VAR sistemi bu işlerin sona ermesini sağlayacaktır. Artık 4 metre ofsayttan kimse gol atamayacak.

Küçük takımlar bu işlerden çok çekti.

Yani makas daralmış durumda.

Evet forma büyüktür ama tek başına artık yetmeyecek. Fenerbahçe iyi oynamıyor ve bu net olarak gözüküyor.

Daha çok işler yapmaları gerekiyor.

Göztepe takımı çıkıp kafa kafaya oynuyor ve kazanıyor. Kimse de bir şey diyemiyor. Göztepe maçını izlerken zevk alıyorum. Seyircisi takımı yalnız bırakmıyor.

Tribünlerin dolu olması güzel bir şey.